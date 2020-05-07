День Киева 2020: дата празднования, как пройдет во время карантина

Все массовые мероприятия в мае отменены

В этом году День Киева в Украине пройдет без массового празднования. Традиционно, День Киева отмечается в последние выходные мая. В этом году праздник выпадает на 30 и 31 мая, но торжественной регаты, вернисажей на Андреейском спуске, концертов и массовых гуляний не будет из-за карантинных ограничений.

День Киева 2020 – дата празднования, мероприятия Фото: Depositphotos

Вариант перенесения праздника на другую дату также не рассматривается. Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, и несмотря на смягчение ограничений, власть решила отказаться от любых массовых мероприятий в День Киева. Однако чиновники придумали, как обрадовать украинцев и готовят кое-что интересное в альтернативном формате празднования.

"День Киева может быть только в День Киева и переносить праздник мы не планируем. В этот день массовых мероприятий в городе точно не будет. Праздник проведем онлайн. Как именно будем отмечать, я вам пока сказать не могу. Возможно, это будут интересные флешмобы или викторины. Мы еще думаем, как все организовать. Как это будет происходить, более детально станет известно через неделю", – рассказала Диана Попова, директор департамента культуры КГГА сайту "Сегодня".

День Киева: история праздника

Впервые День Киева отпраздновали в конце мая 1982 года. Торжество было приурочено к празднованию 1500-летия Киева. Однако в последующие несколько лет День Киева не отмечали. Вскоре работник радио Вячеслав Лашук предложил идею празднования секретарю райкома Подольского района. Точная дата не была выбрана, но было решено устроить празднование в конце мая, когда Киев наполнен красочными цветами каштанов и теплых лучей солнца.

Начиная с 1987 года, традиционно в этот день проводятся концерт на главной площади страны – Майдане Независимости, парусная регата, благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами". Ранее устраивали яркие салюты, но с 19 декабря 2019 года Киевский городской совет запретил проведение фейерверков и салютов, а также других зрелищных мероприятий с использованием пиротехники до окончания войны на востоке Украины.

Это особенный день как для киевлян, так и всех украинцев.

Напомним, что празднования Дня Победы 9 мая также не состоится из-за эпидемиологической ситуации в Украине. Но зрители телеканала "Украина 24" смогут увидеть цикл документальных фильмов Игоря Кобрина "1941" и "1945", которые расскажут правду о Второй мировой войне и покажут факты, о которых молчат учебники истории.

Из-за карантинных ограничений были отменены и школьные балы и выпускные. Ранее мы сообщали, что Леди Гага, группа BTS, Барак Обама и Зендая выступят на онлайн-выпускном, который организует видеохостинг YouTube.

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