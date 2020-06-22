День Конституции и День молодежи в Украине-2020: куда пойти в Киеве
Подборка интересных вариантов для отдыха с семьей, друзьями и любимыми
В 2020 году День Конституции в Украине, который ежегодно отмечается 28 июня, приходится на воскресенье. Это официальный выходной, а следующий за ним день также становится выходным днем. Так, украинцев на этой неделе ждет целых три выходных дня с 27 по 29 июня включительно. Кроме того, 28 июня в Украине отмечается еще один праздник – День молодежи. Последние выходные первого месяца лета радуют украинцам, и несмотря на карантинные ограничения, в этот уик-енд вы можете отлично отдохнуть. Сегодня.Lifestyle предлагают лучшие места, куда пойти на День Конституции и День молодежи в Киеве.
Важно помнить о мерах безопасности, которые защитят вашу семью, близких и других отдыхающих: соблюдайте дистанцию не менее 1,5 метра и надевайте маски в помещениях и общественных местах, где скопление людей.
Главная особенность иммерсивного формата спектаклей в том, здесь нет привычного театрального зала, сцены и декораций, а зритель меняет роль: со стороннего наблюдателя, – на участника и главного героя. Это дарит эмоциональное вовлечение и новые чувства, порой недоступные в классическом театре.
В случае со спектаклем THE TIME, участников уже четвертый сезон собирают на Пешеходном мосту и предлагают следовать по улицам города с указаниями голоса из наушников, размышляя о времени.
Спектакли будут проводиться с соблюдением правил ослабления противоэпидемических мер и проведения культурных мероприятий (постановление Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 № 392), а билеты можно приобрести на официальном сайте театра и Facebook странице театра uzahvati.
Когда: 28 июня 2020 года
Где: Киев, Пешеходный мост
Гости фестиваля смогут встретиться с известными фудблогерами, известными рестораторами, посетить мастер-классы, интерактивные образовательные проекты, увидеть выставку фотографа Игоря Гайдая "Космос украинского хлеба" и много других интересных мероприятий на фестивале, посвященном символу украинской культуры – хлебу.
Когда: 26-28 июня 2020 года
Где: Национальный центр "Украинский дом", ул. Крещатик, 2
Если вы в поиске активного отдыха на природе на День Конституции и День молодежи, клуб "Грань" предлагает отличный вариант. В программе мастер-класс по вязанию узлов, веревочная переправа длинной около 40 метров, подъем по дереву с помощью веревки и другие интересные активности. Для записи необходимо обращаться к организаторам на Facebook странице или Telegram-канале клуба "Грань".
Где: сосновый лес недалеко от Броваров
Когда: 28 июня в 11:00
В рамках празднования Дня молодежи 28 июня Министерство молодежи и спорта и ГУ "Всеукраинский молодежный центр" организовали на знаковое событие для молодежи – открытие государственного учреждения "Всеукраинский молодежный центр", которое состоится в онлайн-формате. В этот день стартует онлайн-марафон "Молодежь на связи", в ходе которого будут проведены розыгрышы и сюрпризы, квиз-игра, звездные гости и общение с молодежью из разных уголков Украины. Празднование пройдет в онлайн формате в прямом эфире на YouTube канале Всеукраинского молодежного центра.
Когда: 28 июня
Еще одним вариантом отдыха на День Молодежи станет путешествие в одно из самых красивых, загадочных и удивительных мест Украины – Трахтемиров. В рамках поездки с проводником и психологом Игорем Титаренко участники посетят урочище Монастырок, Марков шпиль, смогут зайти в гости к "Скифу" и многое другое. Участникам поездки предстоит пройти 12 километров, поэтому важно иметь с собой воду, еду и, конечно же, быть в удобной одежде. Для регистрации и покупки билетов обращаться по контактам, указанных на официальной Facebook странице организаторов Soul Travel.
Когда: 28 июня в 8:00
Где: ст. м. Лыбедская под "тарелкой"
ВДНХ объединяет множество семейных развлечений, поэтому каждый сможет найти для себя отдых по душе. Прокат велосипедов, удивительный зоопарк, веревочный парк, детские зоны развлечений, пейнтбол, конный клуб, пляж у бассейна "Пирс", а еще фэнтези-парк "Живі дракони та чарівні дерева", где можно окунуться в мир сказки и истории планеты.
Где: проспект Академика Глушкова, 1
Одно из любимых мест киевлян и гостей столицы – отдых на природе и на берегу Днепра на Трухановом острове. Это прекрасное место как для отдыха со второй половинкой, так и для развлечений с детьми. В лесу и на полянах можно поиграть в бадминтон и другие игры, также можно взять с собой велосипеды или скутеры и покататься по острову, или же насладиться солнышком и закатом на берегу Днепра.
Где: Деснянский район, Труханов остров
В баре "От заката до рассвета" 28 июня можно провести уютный вечер в компании близких и насладиться живой музыкой. В меню есть десерты, безалкогольные напитки, коктейли, вино и другие напитки, а также холодные закуски, горячие блюда на гриле и многое другое.
Вход свободный, но необходимо бронировать столики заранее.
Где: Протасов Яр, 23а (заезд с ул. Амосова, 10)
По случаю праздников у украинцев целых три дня отдыха, а значит, что можно наконец-то запланировать долгожданные встречи с друзьями и близкими. Поскольку кафе и рестораны остаются закрытыми, в распоряжении у посетителей открытые террасы, у которых свои плюсы, ведь можно насладиться вкусной едой и напитками на свежем воздухе и с прекрасным видом на город. Сегодня.Lifestyle ранее назвали ТОП-10 летних террас Киева в красивых заведениях.
Ранее мы рассказали, куда поехать на День Конституции-2020.
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