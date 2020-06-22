День Конституции и День молодежи в Украине-2020: куда пойти в Киеве

Подборка интересных вариантов для отдыха с семьей, друзьями и любимыми

В 2020 году День Конституции в Украине, который ежегодно отмечается 28 июня, приходится на воскресенье. Это официальный выходной, а следующий за ним день также становится выходным днем. Так, украинцев на этой неделе ждет целых три выходных дня с 27 по 29 июня включительно. Кроме того, 28 июня в Украине отмечается еще один праздник – День молодежи. Последние выходные первого месяца лета радуют украинцам, и несмотря на карантинные ограничения, в этот уик-енд вы можете отлично отдохнуть. Сегодня.Lifestyle предлагают лучшие места, куда пойти на День Конституции и День молодежи в Киеве.

День Конституции Украины 2020 – куда пойти в Киеве Фото: unsplash.com

Важно помнить о мерах безопасности, которые защитят вашу семью, близких и других отдыхающих: соблюдайте дистанцию не менее 1,5 метра и надевайте маски в помещениях и общественных местах, где скопление людей.

THE TIME спектакль-променад театра uzahvati



Главная особенность иммерсивного формата спектаклей в том, здесь нет привычного театрального зала, сцены и декораций, а зритель меняет роль: со стороннего наблюдателя, – на участника и главного героя. Это дарит эмоциональное вовлечение и новые чувства, порой недоступные в классическом театре.

В случае со спектаклем THE TIME, участников уже четвертый сезон собирают на Пешеходном мосту и предлагают следовать по улицам города с указаниями голоса из наушников, размышляя о времени.

Спектакли будут проводиться с соблюдением правил ослабления противоэпидемических мер и проведения культурных мероприятий (постановление Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 № 392), а билеты можно приобрести на официальном сайте театра и Facebook странице театра uzahvati.

Когда: 28 июня 2020 года

Где: Киев, Пешеходный мост

Основатели театра uzahvati Фото: facebook.com/zroblenouzahvati

Хліб. Смачний фестиваль

Гости фестиваля смогут встретиться с известными фудблогерами, известными рестораторами, посетить мастер-классы, интерактивные образовательные проекты, увидеть выставку фотографа Игоря Гайдая "Космос украинского хлеба" и много других интересных мероприятий на фестивале, посвященном символу украинской культуры – хлебу.

Когда: 26-28 июня 2020 года

Где: Национальный центр "Украинский дом", ул. Крещатик, 2

Веревочная переправа, бабочка, слеклайн

Если вы в поиске активного отдыха на природе на День Конституции и День молодежи, клуб "Грань" предлагает отличный вариант. В программе мастер-класс по вязанию узлов, веревочная переправа длинной около 40 метров, подъем по дереву с помощью веревки и другие интересные активности. Для записи необходимо обращаться к организаторам на Facebook странице или Telegram-канале клуба "Грань".

Где: сосновый лес недалеко от Броваров

Когда: 28 июня в 11:00

Где отдохнуть на День Молодежи-2020 Фото: unsplash.com

Открытие Всеукраинского молодежного центра

В рамках празднования Дня молодежи 28 июня Министерство молодежи и спорта и ГУ "Всеукраинский молодежный центр" организовали на знаковое событие для молодежи – открытие государственного учреждения "Всеукраинский молодежный центр", которое состоится в онлайн-формате. В этот день стартует онлайн-марафон "Молодежь на связи", в ходе которого будут проведены розыгрышы и сюрпризы, квиз-игра, звездные гости и общение с молодежью из разных уголков Украины. Празднование пройдет в онлайн формате в прямом эфире на YouTube канале Всеукраинского молодежного центра.

Когда: 28 июня

Поездка в место силы Трахтемиров

Еще одним вариантом отдыха на День Молодежи станет путешествие в одно из самых красивых, загадочных и удивительных мест Украины – Трахтемиров. В рамках поездки с проводником и психологом Игорем Титаренко участники посетят урочище Монастырок, Марков шпиль, смогут зайти в гости к "Скифу" и многое другое. Участникам поездки предстоит пройти 12 километров, поэтому важно иметь с собой воду, еду и, конечно же, быть в удобной одежде. Для регистрации и покупки билетов обращаться по контактам, указанных на официальной Facebook странице организаторов Soul Travel.

Когда: 28 июня в 8:00

Где: ст. м. Лыбедская под "тарелкой"

Выставка "Живые драконы и Волшебные деревья" Фото: facebook.com/vdngkyiv

Отдых на ВДНХ для всей семьи

ВДНХ объединяет множество семейных развлечений, поэтому каждый сможет найти для себя отдых по душе. Прокат велосипедов, удивительный зоопарк, веревочный парк, детские зоны развлечений, пейнтбол, конный клуб, пляж у бассейна "Пирс", а еще фэнтези-парк "Живі дракони та чарівні дерева", где можно окунуться в мир сказки и истории планеты.

Где: проспект Академика Глушкова, 1

Куда пойти на День Конституции 28 июня в Киеве Фото: unsplash.com

Труханов остров

Одно из любимых мест киевлян и гостей столицы – отдых на природе и на берегу Днепра на Трухановом острове. Это прекрасное место как для отдыха со второй половинкой, так и для развлечений с детьми. В лесу и на полянах можно поиграть в бадминтон и другие игры, также можно взять с собой велосипеды или скутеры и покататься по острову, или же насладиться солнышком и закатом на берегу Днепра.

Где: Деснянский район, Труханов остров

Живая музыка на нашей террасе

В баре "От заката до рассвета" 28 июня можно провести уютный вечер в компании близких и насладиться живой музыкой. В меню есть десерты, безалкогольные напитки, коктейли, вино и другие напитки, а также холодные закуски, горячие блюда на гриле и многое другое.

Вход свободный, но необходимо бронировать столики заранее.

Где: Протасов Яр, 23а (заезд с ул. Амосова, 10)

Отдых с близкими на открытых террасах Киеве

По случаю праздников у украинцев целых три дня отдыха, а значит, что можно наконец-то запланировать долгожданные встречи с друзьями и близкими. Поскольку кафе и рестораны остаются закрытыми, в распоряжении у посетителей открытые террасы, у которых свои плюсы, ведь можно насладиться вкусной едой и напитками на свежем воздухе и с прекрасным видом на город. Сегодня.Lifestyle ранее назвали ТОП-10 летних террас Киева в красивых заведениях.

Ранее мы рассказали, куда поехать на День Конституции-2020.

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