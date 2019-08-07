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День Независимости Украины 2019: афиша мероприятий 24 августа

Афиша мероприятий в День Независимости Украины 24 августа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
День Независимости Украины 2019
День Независимости Украины 2019
Фото: Depositphotos

24 августа мы ежегодно отмечает День Независимости Украины. Ранее мы сделали подборку интересных маршрутов, куда можно поехать на День Независимости Украины 24 августа всей семьей. Теперь предлагаем перечень интересных мероприятий, которые пройдут в этот день в Киеве.

Смотрите видео о том, что будет в столице вместо парада:

Стоит отметить, что 24 августа, на День Независимости Украины 2019, впервые за много лет не состоится военного парада. 

День Независимости Украины 2019: Классик пикник. Украинская поэма

В День Независимости Украины 2019, 24 августа в 19:00, Национальный ансамбль солистов "Киевская камерата" приглашает гостей на концерт "Классик пикник. Украинская поэма", который прозвучит на площади перед Национальным музеем истории Украины. Ансамбль под управлением Валерия Матюхина исполнит музыку украинских композиторов. В программе прозвучат произведения Евгения Станковича, Дмитрия Бортнянского, Рейнгольда Глиэра, Ивана Карабица, Виктории Полевой.

Вход свободный.

Афиша мероприятий на 24 августа: Выставка цветов

На Певческом поле 24 августа в 10:00 в честь праздника Независимости откроется традиционная выставка цветов. В этот раз она будет посвящена лучшим украинским спортсменам, которые прославили нашу страну на весь мир и стали гордостью нации. Главными героями цветочных инсталляций станут: братья Кличко, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Валерий Лобановский, Яна Клочкова, Лилия Подкопаева, Оксана Баюл, Ольга Харлан.

Вход на выставку свободный.

День Независимости Украины
День Независимости Украины
Фото: AFP

Мероприятия на День Независимости Украины: Забег в вышиванках

Дистанция забега составляет от 100 м до 1 км, к забегу допускаются участники в возрасте от двух лет и старше. Главное – надеть вышиванку. И, конечно же, важно, чтобы у вас не было противопоказаний по состоянию здоровья. Мероприятие проводится на Русановской набережной и стартует 24 августа в 8:00.

Стоимость участия: 450 грн.

Напомним, ранее мы сделали афишу мероприятий - куда пойти на День Независимости Украины 2019.

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Источник: Сегодня
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