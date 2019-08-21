День Независимости Украины: все, что нужно знать о государственном гимне

В этом году гимн исполнить Тина Кароль

День Независимости Украины - государственный Гимн Фото: Depositphotos

24 августа мы отмечаем День Независимости Украины. В этом году мы будем праздновать 28 лет независимости нашей страны. Неотъемлемой частью нашей истории, нашей независимости является гимн Украины. В этом году украинская певица Тина Кароль исполнит гимн Украины 2019 во время Шествия Достоинства ко Дню Независимости страны.

Также смотрите репортаж с большого концерта ко Дню Независимости Украины:

Как известно, недавно появилась электронная петиция - предложение изменить текст государственного гимна. Предлагается, что новый гимн Украины, текст которого должен быть переписан, будет нести иной смысл. Отметим, что в основу гимна Украины легло стихотворение Павла Чубинского "Ще не вмерла Україна".

Государственный Гимн Украины (закон Украины "О Государственном Гимне Украины" от 6 марта 2003 года)

слова – П. Чубинский (исправлены Вербицким)

музыка – М.Вербицкий

Ще не вмерла України ні слава, ні воля.

Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу, тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

А завзяття, праця щира свого ще докаже,

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,

За Карпати відоб’ється, згомонить степами,

України слава стане поміж ворогами.

Душу, тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Стоит также отметить и то, что украинский гимн перепели многие звезды. Например, мы прывыкли слышать гимн Украины в исполнении певца Александра Пономарева:

Кроме того, детский вокальный ансамбль из Новомосковска Днепропетровской области перепел гимн Украины в рок-версии. Новый гимн Украины в исполнении детей звучит по-другому, текст:

Процвітає Україна, її слава й воля.

Вже нам, браття українці, усміхнулась доля.

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці"

Кроме них, еще украинский композитор Евгений Хмара провел необычную акцию – пианист-виртуоз сыграл гимн Украины в древнем и колоритном городе Будва, что в Черногории.

Злата Огневич

Руслана

Напомним, ранее мы поделились подборкой песен ко Дню Независимости Украины 2019.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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