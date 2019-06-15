День отца 2019: куда сходить на праздник в Киеве
Узнайте, какие мероприятия стоит посетить в воскресенье, 16 июня
В Украине в 2019 году появился новый государственный праздник – День отца. В это воскресенье, 16 июня, в столице пройдут праздничные мероприятия, посвященные этому дню. Узнайте, куда сходить и где отметить День отца в Киеве в подборке афиша Киева.
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День отца на ВДНХ
16 июня, 11:00
На территории ВДНХ в Киеве состоится масштабное празднование первого официального Дня отца. Всех гостей ждут звездные отцы украинского тв, уникальная выставка работ шведского фотографа Югана Бевмана, конкурсы, соревнования, и большая шоу-программа.
Кроме этого, на ВДНХ работают десятки семейных локаций, где можно сфотографироваться, заняться спортом, попробовать вкусную еду и т.д.
Кинофестиваль "Свет", Дом Кино
16 июня, 17:00
В программе кинофестиваля картины для всей семьи. Организаторы обещают зрителям фильмы, которые затрагивают самые важные темы, включая взаимоотношения между людьми, их сильные качества , проявляющиеся в непростых жизненных ситуациях.
Выставка мотоциклов Harley-Davidson, парк Феофания
16 июня
Этим летом в Киеве открывается самая большая частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. На экспозиции представлены более 20 моделей мотоциклов, многие из которых были созданы начиная с 1912 года. Обратите внимание: чтобы попасть на выставку, нужно предварительно зарегистрироваться.
KISS: End of the Road World Tour, НСК "Олимпийский"
16 июня, 19:30
В рамках мирового тура End of the Road, группа KISS выступит в украинской столице. Знаменитые рокеры отыграют свой первый и последний концерт для фанатов в Украине.
Люди в черном: Интернэшнл, в кино
16-17 июня
Провести праздничный выходной день можно в компании Криса Хемсворта и Тессы Томпсон. В Украине стартовал показ фантастического фильма Люди в черном: Интернэшнл о секретных агентах, спасающих мир от инопланетной угрозы.
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