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День отца 2019: куда сходить на праздник в Киеве

Узнайте, какие мероприятия стоит посетить в воскресенье, 16 июня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:14
День отца 2019: куда сходить в Киеве
День отца 2019: куда сходить в Киеве
Фото: Unsplash

В Украине в 2019 году появился новый государственный праздник – День отца. В это воскресенье, 16 июня, в столице пройдут праздничные мероприятия, посвященные этому дню. Узнайте, куда сходить и где отметить День отца в Киеве в подборке афиша Киева.

Смотрите сюжет о самых брутальных отцах Голливуда:

День отца 2019: афиша мероприятий

День отца на ВДНХ
16 июня, 11:00

На территории ВДНХ в Киеве состоится масштабное празднование первого официального Дня отца. Всех гостей ждут звездные отцы украинского тв, уникальная выставка работ шведского фотографа Югана Бевмана, конкурсы, соревнования, и большая шоу-программа.

Кроме этого, на ВДНХ работают десятки семейных локаций, где можно сфотографироваться, заняться спортом, попробовать вкусную еду и т.д.

Кинофестиваль "Свет", Дом Кино
16 июня, 17:00

В программе кинофестиваля картины для всей семьи. Организаторы обещают зрителям фильмы, которые затрагивают самые важные темы, включая взаимоотношения между людьми, их сильные качества , проявляющиеся в непростых жизненных ситуациях.

Выставка мотоциклов Harley-Davidson, парк Феофания
16 июня

Этим летом в Киеве открывается самая большая частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. На экспозиции представлены более 20 моделей мотоциклов, многие из которых были созданы начиная с 1912 года. Обратите внимание: чтобы попасть на выставку, нужно предварительно зарегистрироваться.

KISS: End of the Road World Tour, НСК "Олимпийский"
16 июня, 19:30

В рамках мирового тура End of the Road, группа KISS выступит в украинской столице. Знаменитые рокеры отыграют свой первый и последний концерт для фанатов в Украине.

Люди в черном: Интернэшнл, в кино
16-17 июня

Провести праздничный выходной день можно в компании Криса Хемсворта и Тессы Томпсон. В Украине стартовал показ фантастического фильма Люди в черном: Интернэшнл о секретных агентах, спасающих мир от инопланетной угрозы.

Ранее мы рассказывали о ТОП-5 самых стильных пап украинского шоу-бизнеса.

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