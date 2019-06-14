День отца: лучшие фильмы про отцов

Эта подборка романтических фильмов и вечелых комедий

"Отец невесты" Фото: YouTube

16 июня мы дружно отмечаем День отца. Мы хотели бы поздравить пап нашей традиционной подборкой любимых фильмов, которую сделали заранее. На этот раз главными героями фильмов стали папы.

Смотрите видео о брутальных отцах в Голливуде:

Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребёнка. Решив, что такая проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Но все сложилось иначе.

Семейная драма дочери и отца – нефтяного буровика развиваются на фоне глобальной катастрофы – к земле летит огромный метеорит. До рокового столкновения остаются считанные дни. Наступает Армагеддон, трагический финал мировой истории. На метеорит высаживается группа буровиков во главе с Гарри, там же и возлюбленный его дочери...

"В погоне за счастьем"

Невероятно трогательная и мотивирующая история жизни и взаимоотношений отца и сына – Криса Гарднера и его пятилетний сын Кристофер. Примечательно, что эти роли исполнили тец и сын – Уилл Смит с Джейденом Смитом. Отец-одиночка пытается выжить в мегаполисе с ребенком, пытается пробиться вверх, и ему это удается.

Выдать дочку замуж – нелегкая задача для каждого папы. Если у вас подрастает маленькая принцесса, советуем посмотреть именно этот фильм. Эта комедия поднимет настроение всей семье и научит на чужом примере, как важно принимать выбор своих детей. Кроме того, в картине играет Стив Мартин, а это уже означает удачный фильм.

"Неспящие в Сиэтле"

Романтическая и невероятно трогательная история мальчика Джоны и его папы Сэма. Вдовец Сэм болезненно переживает смерть жены и решает переехать в Сиэтл. Но маленький Джона не намерен сдаваться и хочет помочь папе найти жену. Он звонит на радиопередачу и рассказывает о своем желании. Сотни девушек откликаются на сообщение Джоны, но сердце мальчика цепляет письмо Энни. А вот сможет ли Сэм поменять свое мнение об этой затее сына – покажет время.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об установлении Дня отца, который будет отмечаться в третье воскресенье июня.

Если же вам нравятся украинские проекты, то напоминаем, что по будням на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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