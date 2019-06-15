День отца: лучшие песни про дорогих мужчин

Мы подготовили небольшой ТОП песен про отцов

Stromae - Papaoutai Фото: YouTube

В Украине 16 июня отмечается День отца. Мы хотели бы поздравить пап подборкой любимых песен, посвященных отцам. Или же сами песни о папах.

Евгений Маргулис – "Песня про отца"

Грустная песня, которая "берет за душу".

Джо Кокер R – My father's son

Песня "Сын своего отца", которую многие знают по припеву "Heart over mind" (можно переводить как "Сердцу не прикажешь"), душещипательная и яркая.

Эрик Клептон - My Father's Eyes

У Эрика Клэптона с отцом вообще не сложилось. Как уверяет певец, он вообще не видел своего папу.

Stromae – Papaoutai

Неординарный Stromae покорил своими песнями, но это тронула многих до глубины души.

Потап и Настя – Папа вам не мама

Веселая озорная песня, однако, с большим смыслом.

Напомним, мы сделали подборку фильмов про отцов.

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