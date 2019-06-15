День отца: лучшие песни про дорогих мужчин
Мы подготовили небольшой ТОП песен про отцов
В Украине 16 июня отмечается День отца. Мы хотели бы поздравить пап подборкой любимых песен, посвященных отцам. Или же сами песни о папах.
Евгений Маргулис – "Песня про отца"
Грустная песня, которая "берет за душу".
Джо Кокер R – My father's son
Песня "Сын своего отца", которую многие знают по припеву "Heart over mind" (можно переводить как "Сердцу не прикажешь"), душещипательная и яркая.
Эрик Клептон - My Father's Eyes
У Эрика Клэптона с отцом вообще не сложилось. Как уверяет певец, он вообще не видел своего папу.
Stromae – Papaoutai
Неординарный Stromae покорил своими песнями, но это тронула многих до глубины души.
Потап и Настя – Папа вам не мама
Веселая озорная песня, однако, с большим смыслом.
Напомним, мы сделали подборку фильмов про отцов.
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