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День рождения Эда Ширана: неповторимые хиты британского музыканта

Певцу исполняется 29 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Эд Ширан
Эд Ширан
Фото: Getty Images

Британский певец Эд Ширан сейчас на пике популярности и даже подумывает о коротком перерыве в карьере, но мало кто знает, что ему еще нет и 30-ти! Сегодня, 17 февраля музыканту исполняется 29 лет.Когда-то он просто выступал на городских площадках, а теперь миллионы фанатов по всему миру ждут с нетерпением новый тур.

Смотрите подробности женитьбы Эда Ширана:

Предлагаем вспомнить самые яркие хиты Эда Ширана.

Supermarket flowers

История песни весьма трагична и печальна. Она посвящена покойной бабушке Эда и написана от лица его матери Имоджен. В период работы над данной песней, его бабушка очень болела, а когда все было готово, она покинула их семью и ушла в мир иной. Автор песни сравнивает бабушку с ангелом в человеческом облике, и он уверен, что Господь, забирая ее, пропел: "Аллилуя, ты дома". Звучит довольно прискорбно.

Shape Of You

Песня изначально посвящалась Рианне и предназначалась для совместной с ней работы, но позже было решено, что Эд исполнит песню один. Впрочем, певец был вдохновлен не только Рианной, но и группой Rudimental.

Perfect

Эта романтическая баллада, написанная о подруге певца Черри Сиборн, заняла первое место в Billboard Hot 100 и чартах еще 20 стран. В декабре 2017 года была выпущена версия песни под названием "Perfect Duet" совместно с американской певицей Бейонсе.

Make It Rain

Запись песни Эда Ширана использовалась в эпизоде 7 сезона телесериала "Сыны анархии". Ширан был страстным поклонником музыки для сериала и упомянул об этом в твиттере. Когда создатель шоу ( Курт Саттер ) прочитал твит, он предложил Ширану записать песню для одного из эпизодов.

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Beautiful people

Beautiful People был анонсирован как часть трек-листа альбома No.6 Collaborations Project .

Напомним, ранее певец Эд Ширан пришел в гости к принцу Гарри. Визит был приурочен ко Дню психического здоровья, который отмечают в мире 10 октября. Певец с герцогом обсудили все насущные проблемы касательно этой темы, и в ходе их общения возник забавный момент – знаменитости не поняли друг друга.

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