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День рождения голливудского красавчика: лучшие фильмы с Орландо Блумом

Орландо Блум сыграл в популярных фильмах и сериалах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:19
Орландо Блум
Орландо Блум
Фото: Getty Images

13 января голливудский красавчик Орландо Блум, который перенес дату свадьбы с Кэти Перри, празднует свой день рождения. Талантливому актеру исполняется 43 года. Даже не верится, что любимейший Леголас и Уилл Тернер – уже далеко не 25-летний слащавый парень, а уже состоявшийся актер-профессионал.

Узнайте подробности, почему Орландо Блум побывал в украинском Донбассе:

Предлагаем вспомнить самые знаковые роли Орландо Блума в картинах.

Трилогии "Властелин колец"/"Хоббит"

Экранизации фэнтезийных романов Толкина о приключениях в Средиземье, где люди, эльфы, гномы, энты сражались против зла. Захватывающая история с масштабными сражениями, волшебством, трогательными историями героев. Так вот, в этих трилогиях Блум сыграл эльфа Леголаса. Эта роль принесла настоящее признание в кино.

"Пираты Карибского моря"

Серия фильмов о пиратах, где Орландо Блум сыграл сына одного из пиратов – Уилла Тернера. Началось все с первой части "Проклятие Черной Жемчужины". Пираты, возглавляемые Гектором Барбоссой, похищают в городе Порт-Роял дочку губернатора Элизабет. Им нужна ее кровь для проведения важного обряда. Молодой кузнец Уилл Тернер бросается ее спасать, прихватив из тюрьмы в помощники опасного и чудаковатого пирата Джека Воробья.

"Царство небесное"

Молодой кузнец Балиан теряет всю семью – после похорон сына его жена, не в силах вынести горя, кончает жизнь самоубийством. В это время через деревню проходит отряд крестоносцев, и среди них обнаруживается настоящий папа Балиана – барон Готфрид. Так что кузнец увязывается с рыцарями на Ближний Восток.

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"Элизабеттаун"

Очень талантливый дизайнер Дрю совершает всего одну промашку, и босс выгоняет его с работы, а девушка, узнав об этом, тут же бросает. Дрю думает, что жизнь разрушена, и хочет покончить с собой, но есть одно важное дело — надо съездить домой на похороны недавно скончавшегося отца.

"Шанхайский перевозчик"

Крутому частному агенту поручают перевезти из Китая в США очень дорогую вазочку. За хрупкой посудой стоимостью в 36 миллионов долларов охотится стильная богачка, которая пойдет на все, чтобы получить желаемое.

Напомним, ранее Орландо Блум отругал зрительницу во время спектакля "Киллер Джо", в котором принимает участие, за то, что женщина смотрела в свой iPad, а не на сцену.

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