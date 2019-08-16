Мадонне – 61: ТОП лучших хитов нестареющей певицы

В день рождения Мадонна показала, что еще в отличной форме

Мадонна Фото: Getty Images

16 августа, известной американской певице, актрисе и режиссеру Мадонне, которая представила скандальный альбом Madame X, исполняется 61 год. Мадонна Луиз Чикконе родилась 16 августа 1958 года в городке Бей-Сити, расположенном на берегу озера Гурон штата Мичиган.

С детства будущая мировая звезда проявляла интерес к творчеству, в подростковом возрасте занималась балетом, участвовала в группе поддержки баскетбольной команды и играла в театральных постановках.

Смотрите видео о том, как Мадонна и Леди Гага стали здороваться при встрече:

Сейчас Мадонна является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых артистов в мире. Предлагаем вспомнить самые яркие хиты певицы.

Like A Virgin

Frozen

La Isla Bonita

Hung Up

You'll See

Vogue

Girl Gone Wild

4 Minutes

Напомним, 61-летняя артистка показала, как готовится к гастрольному туру в поддержку альбома Madame X.

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