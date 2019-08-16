Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мадонне – 61: ТОП лучших хитов нестареющей певицы

В день рождения Мадонна показала, что еще в отличной форме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Мадонна
Мадонна
Фото: Getty Images

16 августа, известной американской певице, актрисе и режиссеру Мадонне, которая представила скандальный альбом Madame X, исполняется 61 год. Мадонна Луиз Чикконе родилась 16 августа 1958 года в городке Бей-Сити, расположенном на берегу озера Гурон штата Мичиган.

С детства будущая мировая звезда проявляла интерес к творчеству, в подростковом возрасте занималась балетом, участвовала в группе поддержки баскетбольной команды и играла в театральных постановках. 

Смотрите видео о том, как Мадонна и Леди Гага стали здороваться при встрече:

Сейчас Мадонна является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых артистов в мире. Предлагаем вспомнить самые яркие хиты певицы.

Читайте также:
Евровидение 2019: Мадонна спела с участниками свой легендарный хит Music

Like A Virgin

Frozen

La Isla Bonita

Hung Up

You'll See

Vogue

Girl Gone Wild

4 Minutes

Напомним, 61-летняя артистка показала, как готовится к гастрольному туру в поддержку альбома Madame X.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет Мадонна похвасталась новой прической в клипе Batuka Мадонну обвинили в расизме из-за фотографий ее детей Певец Maluma: «Мадонна хотела раскрыть мою сексуальность» Образ пирата: Мадонна призналась, зачем ей повязка на один глаз
Мадонна певица альбом артистка
Реклама

Новости партнеров

Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Секреты молодости и привлекательности японок
Секреты молодости и привлекательности японок

Популярные статьи

Сегодня, 07:29Fun

16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 16 августа: все знаки зодиака

Вчера, 13:25Техно

Бьет рекорды: Meizu готовит новый "смартфон-убийцу" Xiaomi

Вчера, 12:51Travel

Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы "все включено"

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Тина Кароль посвятила покойному мужу трогательные кадры

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 15 августа: все знаки зодиака

14 августаПсихология

Полнолуние 15 августа 2019: что нельзя делать

14 августаFun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

14 августаFun

14 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

14 августаШоу-бизнес

Миле Кунис – 36: ТОП-10 сексуальных фото актрисы родом из Украины

14 августаEvents

Медовый Спас 2019: что ни в коем случае нельзя делать

14 августаFun

Медовый Спас 2019: поздравления и открытки с праздником 14 августа

14 августаFun

В Чернобыле выросли запрещенные грибы-великаны: фото

14 августаFun

Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбы

13 августаШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри получат новые титулы

13 августаАфиша

Так проколоться! В фильме "Однажды в Голливуде" нашли киноляп

Новости партнеров

Выявлено заболевание, которое влияет на развитие рака
Выявлено заболевание, которое влияет на развитие рака
Одна из самых красивых бегуний. Фото
Одна из самых красивых бегуний. Фото
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
В чем польза бега для мужчин?
В чем польза бега для мужчин?
Покупать витамины – пустая трата денег
Покупать витамины – пустая трата денег
Памуккале: жемчужина Турции
Памуккале: жемчужина Турции
Как зарядить гаджет с помощью колена: находка учёных
Как зарядить гаджет с помощью колена: находка учёных