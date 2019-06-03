День велосипеда: где покататься на велосипеде в Киеве

Лучшие интересные и необычные маршруты для прогулок на велосипеде – в нашей подборке

Где покататься на велосипеде в Киеве Фото: Depositphotos

Популярность велосипеда в Украине непрерывно растет. А сегодня, 3 июня – весь мир отмечается Всемирный день велосипеда. Этот день появился по инициативе ООН, резолюция которой была принята 12 апреля 2018 года.

Многие задаются вопросом – где покататься на велосипеде в Киеве и взять велосипед напрокат. Сразу стоит отметить, что таких мест очень много и мы предлагает подборку - лучшие интересные и необычные маршруты для прогулок на велосипеде.

День велосипедиста: какую модель выбрать:

Где в Киеве покататься на велосипеде: ВДНХ и Голосеевский парк

Здесь можно покататься по территории комплекса или в парке с уютными дорожками. Поблизости расположены несколько велопрокатов: VeloLife, Велократ. Стоимость проката велосипеда – от 50 до 350 грн.

Лучшие велосипедные маршруты Киева: Межигорье

Велопрогулка на территории Межигорья будет долгой и продуктивной – ведь площадь велодорожек – огромная. Сюда можно приехать хоть на пару часов, а хоть на целый день. Аренда велосипеда на целый день обойдется в 400-500 грн.

Где покататься на велосипеде по Киеву: Труханов остров

На Трухановом острове можно отлично покататься на велосипедах как с компанией, так и с семьей. От Паркового и до Московского ведет хорошая асфальтированная дорога, но там часто проезжают автомобили. С Труханова острова можно доехать до Парка Дружбы Народов, проехав под Московским мостом.

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Интересные велопрогулки в Киеве: Парк Дружбы народов

Если вы не знаете, где покататься на велосипедах в Киеве, то Парк Дружбы народов – одно из лучших мест для катания на велосипеде в Киеве. Здесь есть папм-трек (специальная велосипедная трасса), есть места для катания как начинающих велосипедистов, так и для опытных велосипедистов.

Прокат велосипедов в Киеве: Оболонская набережная

Длина набережной около четырех км, а одно из главных достоинств – отлично асфальтированные дорожки. Любому велосипедисту понравится здесь кататься. Велопрокатов тут несколько, поэтому не нужно бояться, что не хватит велосипедов.

Напомним, ранее мы делали обзор мест, где в Киеве покататься на квадроцикле.

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