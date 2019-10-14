День защитника Украины 2019: патриотические книги, которые обязательно нужно прочитать

В этот особенный день хорошо почитать книги о мужестве и патриотизме

Фото: Сегодня

Сегодня отмечают важный праздник — День защитника Украины 2019. Поэтому мы подготовили для вас серию патриотических книг о войне на востоке Украины, которые обязательно нужно прочитать в этот день.

Фото: Сегодня

Валерий Ананьев "Следы на дороге"

Валерия Ананьева смело можно назвать "украинским Ремарком" с его рассказом о военных действиях на Донбассе. Лейтмотивом книги, по сути, являются слова автора – "Мы — люди, проливающие кровь ради мира, как бы абсурдно это не звучало".

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Особенностью этой книги являются QR-коды, которые дают возможность увидеть автора, его побратимов и эпизоды из их жизни. Эта — уникальная возможность "потрогать" реальные события, почувствовать, сидя у себя дома, огненный дух войны. Эта книга читается на одном дыхании. "Следы на дороге" – свежий и правдивый взгляд на войну, этот роман мы рекомендуем прочитать в День защитника украины. В этой книге вы найдете воспоминания о детстве и юношества главного героя, службе в армии и боях на войне.

Фото: Сегодня

Артем Чех "Точка ноль"

Следующая книга в нашей подборке — сборник эссе молодого украинского автора, который тоже был мобилизован и служил в армии. Хотя Артем Чех утверждает, что эта книга — не о войне, а прежде всего – о человеке. Автору очень хотелось показать, что происходит на передовой, как люди выживают посреди поля, на передовой, что с ними происходит. Книга базируется на воспоминаниях и заметках патриотического автора. Вместе с ним мы пройдем армейскую "учебку", побываем в части в Херсонской области, переместимся на Донбасс. Читатель просто погружается в атмосферу событий и получает реалистичную картину происходящего на фронте. Добавьте к этому описание работы волонтеров, которые помогали и помогают украинской армии, постоянные обстрелы и собственные переживания автора, – и вы получите увлекательную книгу для прочтения вечером в День защитника Украины 2019.

Фото: Сегодня

Сергей Жадан "Интернат"

Войну на Донбассе нельзя показывать только сквозь призму боевых действий. Перед нами — взгляд с другой стороны. В этой книге — рассказ о жизни простого учителя в условиях конфликта на Востоке Украины. Действие романа длится всего три дня, что добавляет сюжету динамичности.

Учитель отправляется в интернат за своим племянником, однако время для такого вояжа, – вовсе не подходящие. Эта книга — особенная еще и тем, что о ситуации на Востоке Украины пишет его уроженец. Голос Жадана о войне звучит едва ли не громче ото всех других, описывая пожарища и блуждания на Донбассе, толпы переселенцев, следы военной техники, звуки взрывов. "Интернат" Жадана — это метафора "дороги домой", которую должны пройти все украинцы после войны на Востоке. Это — книга о выборе, который необходимо делать, даже если делать этого не хочешь.

Напомним, что ранее мы писали о том, что почитать в отпуске.

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