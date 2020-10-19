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Дэниел Крейг в роли детектива и Гэри Олдмен в обществе киллеров: подборка крутых фильмов с интригующим сюжетом

Сегодня, 18:25

Рассказываем о новинках, которые вы могли пропустить

Случается так, что мы не успеваем посмотреть новые фильмы и сериалы, либо откладываем просмотр на потом, в итоге забывая об этом. Бывает и такое, что очередная новинка и вовсе не попадается нам на глаза. В нашей сегодняшней подборке кино пять крутых фильмов, вышедших недавно, и которые вы могли пропустить.

Среди них: детектив "Достать ножи" с Крисом Эвансом и Дэниелом Крейгом, а также "Клуб анонимных киллеров" с Гэри Олдменом и Джессикой Альбой.

"Достать ножи"

Кадр из фильма "Достать ножи"
Кадр из фильма "Достать ножи"
Фото: Imdb.com

Писатель-миллионер Харлан Тромби найден мертвым в своем доме вскоре после того, как отметил 85-й день рождения. На место события по анонимному заказу прибывает знаменитый сыщик Бенуа Бланк. Под его подозрение попадает чуть ли не каждый член скандальной семейки. Фильм получил номинацию на "Оскар-2020" за лучший сценарий.

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"Клуб анонимных киллеров"

Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров"
Фото: Imdb

Группа людей, объединенных общей проблемой – навязчивым желанием убивать, собираются в засекреченном месте где-то в Лондоне, чтобы высказаться о наболевшем. В их тесном кругу назревает серьезная передряга, когда в городе происходит двойное покушение на американского сенатора Кайла, метившего на пост Президента США...

"Убийства по открыткам"

Кадр из фильма "Убийства по открыткам"
Фото: kinoafisha.ua

В разных странах Европы происходят особо жестокие убийства с одинаковым почерком. Одной из жертв таинственного психопата становится дочь опытного полицейского из Нью-Йорка Джейкоба Кэнона. Приехав на место трагедии в Лондон, Джейкоб убеждается, что гибель его дочери связана с целой серией похожих преступлений.

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"Отель для самоуцбийц"

Кадр из фильма "Отель для самоубийц"
Фото: Imdb

Страховой агент Макс Исаксен расследует исчезновение одного из клиентов. Поиски приводят его в горный отель "Аврора" – уникальное место, специализирующееся на сложных фантазиях и содействии самоубийцам. Расследование заставляет Макса подвергнуть сомнению саму природу жизни, смерти и его собственное восприятие реальности.

"Анна"

Кадр из фильма "Анна"
Фото: Imdb

Девушка по имени Анна работает наемной убийцей в КГБ под прикрытием модели. Выполняя задания в Европе, она связывается с ЦРУ и превращается в двойного агента. Внезапно героиня оказывается в подпольной войне самых влиятельных спецслужб мира.

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