Дэниел Рэдклифф заговорил о новых фильмах про Гарри Поттера

Актер предположил, какое будущее ждет франшизу о волшебнике

Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"

Британский актер Дэниел Рэдклифф, который недавно рассказал большую тайну о фильме "Гарри Поттер и философский камень", заговорил о новых фильмах про "мальчика, который выжил". Актер считает, у "Гарри Поттера" может быть римейк. Об этом он рассказал изданию TV Guide.

Рэдклифф уверен, что это только вопрос времени и будет снята новая серия фильмов "Гарри Поттер". Конечно же, ему будет интересно посмотреть. Однако Рэдклифф считает, что сейчас фильмы с его участием имеют "священное лаковое покрытие", которое со временем утратит свою силу.

Напомним, недавно каждый из режиссеров Поттерианы рассказал изданию Entertainment Weekly о своих любимых сценах и раскрыл секреты их создания. Кроме этого, Том Фелтон и Дэниел Рэдклифф показали совместное фото. Многие из звезд, принявших участие в съемках, стали настоящими друзьями и до сих пор тесно общаются.

Смотрите видео о том, как Дэниел Рэдклифф бежал от образа Гарри Поттера:

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