Depeche Mode отметили украинский оркестр за лучшие каверы на свои песни
Группа запустила интересную акцию – каждый день отмечает музыкантов, которые создают каверы на Depeche Mode.
В июле 2017 года, в НСК "Олимпийский" состоялся концерт легендарной британской группы Depeche Mode. Теперь же стало известно, что британская группа отобрала украинский оркестр Prime Orchestra для участия в акции Facebook Fan Takeover.
Стоит отметить, что акция продолжается уже почти год — каждый день Depeche Mode отбирает коллективы, музыкантов, фотографов и других художников со всего мира, которые создают что-то, связанное с Depeche Mode.
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Почти в самом конце акции, на 359-й день, в поле зрения британцев попали симфонические аранжировки украинцев. Оркестр посвятил Depeche Mode часть своей шоу-программы и выложил видео в YouTube.
Для акции Depeche Mode отобрал такие каверы, как Precious, Behind The Wheel и Personal Jesus и разместил их на своей странице в Facebook.
Напомним, что концерт легендарной группы Depeche Mode в Киеве прошел "с размахом" - поклонники сносили ограждение, а солист удивлял "крабиком".
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