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Депрессия поглотила его: вспоминаем хиты Linkin Park памяти Честера Беннингтона

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После себя Честер Беннингтон оставил огромное музыкальное наследие

Ровно три года прошло со дня печального события – 20 июля 2017 года лидер группы Linkin Park Честер Беннингтон повесился в собственном доме. После себя Честер Беннингтон оставил огромное музыкальное наследие, ведь Linkin Park слушают миллионы людей по всему миру уже более 20 лет.

Сегодня.Lifestyle собрали самые известные хиты группы Linkin Park в честь дня памяти о музыканте.

Numb

Песня Numb стала, по результатам чарта, песней года. Альбом был продан тиражом 6 миллионов копий в США и около 20 миллионов во всем мире.

"In the End"

Трек появился как четвертый сингл с первого альбома группы Hybrid Theory. Тематика сингла главным образом основана на личной неудаче человека. Песня была представлена в топах 10 чартов и наивысшую позицию № 2 получила в Billboard Hot 100. Также трек попал в "Z100 Top 100 songs" 2001 года. Песня получила 121 позицию в списке журнала Blender "The 500 Greatest Songs Since You Were Born".

Crawling

Это пятая песня с их дебютного альбома Hybrid Theory. Выпущена в 2001 в качестве их второго сингла и выиграла "Грэмми" в номинации "Лучшее хард-рок исполнение" в 2002 году. Песня рассказывает о сражении вокалиста Честера Беннингтона с деперсонализационным расстройством.

Faint

Второй сингл c альбома Meteora американской рок-группы Linkin Park, выпущенный 9 июня 2003 года. В 2004 году был создан официальный мэшап-трек Jigga What/Faint, который был включён в совместный альбом Collision Course.

Somewhere I Belong

Глубокий, проникновенный текст, жесткое звучание, неповторимый вокал Беннингтона – песня стала признанным хитом. Популярность она получила также благодаря эффектному видеоклипу с огнем и психоделическими фигурами.

Напомним, в прессе появилось письмо вдовы Честера Беннингтона Талинды, в котором она описала всю боль от случившегося и обратилась к поклонникам ее покойного мужа.

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Источник: Сегодня
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