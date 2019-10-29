Дерзость и сексапильность: "Время и Стекло" выпустили новый клип LOX

Режиссером видео стала Таню Муиньо

Группа "Время и Стекло" Фото: instagram.com/vremyaisteklo

Украинская группа "Время и Cтекло", которая дала масштабный концерт в Киеве, представила клип на песню "LOX" с последнего альбома Vislovo. Видео появилось на YouTube-канале музыкантов во вторник, 29 октября.

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Режиссером видео стала Таню Муиньо, ранее снимавшая для "Время и Стекло" клипы "Тролль" и "Е, бой". Также она сняла множество клипов для MONATIK и даже один для американской поп-дивы Кэти Перри.

В клипе появились самые яркие тренды 2000-х: total denim, лаковые куртки, дерзкие мини, рейверские очки, кепи и снебпеки, цепи и максимум несочетаемых аксессуаров, гофре, глиттер, мелирование и гелевые укладки. Надя и Позитив стали героями-ассоциациями эпохи нулевых. Надя появляется в образе типичной для того времени длинноногой блондинки, которая копирует стиль Кристины Агилеры, владелицы салона красоты и дерзкой койотки. А Позитив успел перевоплотиться в четырех персонажей: стилиста по волосам, фейсконтрольщика ночного клуба, бэдбоя на Ferrari и бармена.

Напомним, ранее группа "Время и Стекло" выпустила видеоролик на песню VISLOVO.

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