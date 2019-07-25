Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Детективы и ситкомы: названы любимые сериалы Елизаветы II

Королева предпочитает английские телесериалы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:25
Елизавета II
Елизавета II
Фото: AFP

Ежегодно перед отдыхом Елизаветы II в замке Балморал, которая назначила Бориса Джонсоном премьером Британии, личный секретарь королевы Великобритании составляет список фильмов, которые она будет смотреть в отпуске. Инсайдер издания The Sun узнал, какие же сериалы больше всего нравятся британской королеве.

Смотрите видео о том, как королева Елизавета Вторая приняла у себя дома Дональда Трампа:

Оказывается, она не против детективов, комедий и ситкомов.

"Чисто английское убийство" (1984 - 2010)

Этот детективный сериал рассказывает о жизни и работе сотрудников полиции. Поговаривают, что это любимый сериал королевы Елизаветы. Она очень расстроилась, когда в 2010 году телешоу решено было закрыть. Всего за 26 лет было снято 2 425 серий.

"Убийства в Мидсомере" (1997 и до сегодня)

Это также детективный сериал, который рассказывает об убийствах, совершенных в вымышленном английском графстве Мидсомер. Он основан на серии детективных романов из цикла Старший инспектор Барнаби известного британского драматурга Кэролайн Грэм. Всего вышло 20 сезонов сериала, состоящих из 122 эпизодов.

"Соблюдая приличия" (1990 – 1995)

Героиня Гиацинта Бакет пытается подняться по социальной лестнице. Один из способов — изменить свою неблагозвучную фамилию, которую она произносит на французский манер — Букет. Но все ее усилия приводят к комичными ситуациям.

"Новые трюки" (2003 - 2015)

Детектив про офицера полиции Лондона Сандру Пуллман, которая испортила свою успешную карьеру: из-за глупой случайности она сорвала операцию по освобождению похищенного гангстерами миллионера. Случай получил огласку, начальство не может оставить Сандру на прежней работе, но и терять ценного работника не желает. Сандре поручают возглавить вновь создаваемый отдел по расследованию нераскрытых преступлений - UCOS (Unsolved Crime and Open Case Squad).

"Бабье лето" (1973 - 2010)

Британский ситком. Три старика из Йоркшира, состарившиеся, но не повзрослевшие, вспоминая дни своей юности, пытаются совершить подвиги, не свойственные пожилым людям.

Читайте также
Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

"Доктор Кто" (1963 и по сегодня)

Кто бы мог подумать, что королева любит научно-фантастические сериалы. Доктор Кто - инопланетный путешественник во времени. Вместе со своими спутниками он путешествует во времени и в пространстве, спасает целые цивилизации и людей. Это самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Всего было снято 26 сезон, которые состоят из 842 эпизодов.

Напомним, в Лондоне состоялось важное для британцев торжество - церемония вручения высшего рыцарского ордена Подвязки. Обязательное для посещения аристократами мероприятие традиционно прошло в стенах Виндзорского замка. Разумеется, главной персоной церемонии стала сама королева Англии Елизавета II.

Если вам нравятся больше украинские проекты, а не английские, то в развлекательном шоу "Мамахохотала" на телеканале НЛО TV – всё об отношениях, дружбе и новых трендах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Елизавета II на встречу с новым премьером надела васильковое платье: фото Это очень мило: забавные фото правнуков Елизаветы ІІ, которые сделают ваш день В спальню Елизаветы II пытался прорваться 22-летний парень Неожиданно! Королева Елизавета II взяла в руки лопату - в чем причина
Елизавета II сериал детектив телешоу ведро доктор кто
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки
10 простых советов: Как спастись от духоты в жару
10 простых советов: Как спастись от духоты в жару
Израильские ученые смогли напечатать человеческое сердце
Израильские ученые смогли напечатать человеческое сердце

Популярные статьи

Сегодня, 12:11Fun

25 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 09:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

Сегодня, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 18:24Wellness

Лечение поджелудочной: лучшие народные средства

Вчера, 09:40Fun

Невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок

23 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июляFun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

23 июляFun

Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас

23 июляFun

Появился простой тест, определяющий самых умных людей

23 июляШоу-бизнес

"Сильно ошибся": Топалов удивил признанием о свадьбе в Италии

23 июляFun

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

23 июляWellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

23 июляFun

Заметить крайне сложно: иллюзия на фото поставила сеть в тупик

23 июляFun

Разгадана тайна загадочного черноморского артефакта

22 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

22 июляШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

Новости партнеров

4 способа, чтобы навсегда забыть о шумных соседях
4 способа, чтобы навсегда забыть о шумных соседях
7 невероятно эффективных способов очистки обоев
7 невероятно эффективных способов очистки обоев
Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии
Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии
Беременная Санта Димопулос поделилась редким фото с мужем
Беременная Санта Димопулос поделилась редким фото с мужем
Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций
Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций
Солнцезащитные кремы опасны для здоровья?
Солнцезащитные кремы опасны для здоровья?
Бюджетный и быстрый - пирог Вишенка на кефире
Бюджетный и быстрый - пирог Вишенка на кефире
Как воспитать ребенка лидером
Как воспитать ребенка лидером
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь