Детективы и ситкомы: названы любимые сериалы Елизаветы II

Королева предпочитает английские телесериалы

Елизавета II Фото: AFP

Ежегодно перед отдыхом Елизаветы II в замке Балморал, которая назначила Бориса Джонсоном премьером Британии, личный секретарь королевы Великобритании составляет список фильмов, которые она будет смотреть в отпуске. Инсайдер издания The Sun узнал, какие же сериалы больше всего нравятся британской королеве.

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Оказывается, она не против детективов, комедий и ситкомов.

"Чисто английское убийство" (1984 - 2010)

Этот детективный сериал рассказывает о жизни и работе сотрудников полиции. Поговаривают, что это любимый сериал королевы Елизаветы. Она очень расстроилась, когда в 2010 году телешоу решено было закрыть. Всего за 26 лет было снято 2 425 серий.

"Убийства в Мидсомере" (1997 и до сегодня)

Это также детективный сериал, который рассказывает об убийствах, совершенных в вымышленном английском графстве Мидсомер. Он основан на серии детективных романов из цикла Старший инспектор Барнаби известного британского драматурга Кэролайн Грэм. Всего вышло 20 сезонов сериала, состоящих из 122 эпизодов.

Героиня Гиацинта Бакет пытается подняться по социальной лестнице. Один из способов — изменить свою неблагозвучную фамилию, которую она произносит на французский манер — Букет. Но все ее усилия приводят к комичными ситуациям.

Детектив про офицера полиции Лондона Сандру Пуллман, которая испортила свою успешную карьеру: из-за глупой случайности она сорвала операцию по освобождению похищенного гангстерами миллионера. Случай получил огласку, начальство не может оставить Сандру на прежней работе, но и терять ценного работника не желает. Сандре поручают возглавить вновь создаваемый отдел по расследованию нераскрытых преступлений - UCOS (Unsolved Crime and Open Case Squad).

Британский ситком. Три старика из Йоркшира, состарившиеся, но не повзрослевшие, вспоминая дни своей юности, пытаются совершить подвиги, не свойственные пожилым людям.

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"Доктор Кто" (1963 и по сегодня)

Кто бы мог подумать, что королева любит научно-фантастические сериалы. Доктор Кто - инопланетный путешественник во времени. Вместе со своими спутниками он путешествует во времени и в пространстве, спасает целые цивилизации и людей. Это самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Всего было снято 26 сезон, которые состоят из 842 эпизодов.

Напомним, в Лондоне состоялось важное для британцев торжество - церемония вручения высшего рыцарского ордена Подвязки. Обязательное для посещения аристократами мероприятие традиционно прошло в стенах Виндзорского замка. Разумеется, главной персоной церемонии стала сама королева Англии Елизавета II.

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