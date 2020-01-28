"Дикі танці", "Вахтерам" и "Плакала": объявлена двадцатка знаковых украинских песен 21-го века

В список вошли песни, которые были выпущены с 2000 по 2020 год

Премия YUNA Фото: facebook.com/YUNA.MUSICAWARDS

Организаторы Национальной музыкальной премии YUNA, номинанты которой были объявлены ранее, объявили победителей спецпроекта "20 знаковых песен за 20 лет". Список сформирован по результатам оценки десяти экспертов.

Смотрите подробности, как прошла премия M1 Music Awards:

Первоначальный лонг-лист почти из 80 треков был составлен оргкомитетом YUNA, а во внимание брались песни украинских исполнителей, которые вышли в период с 1 января 2000 года до 31 октября 2019 года.

Двадцатка победителей выглядит так:

"Скрябин" и Ирина Билык – "Мовчати" (2003)

"Тартак" и Katya Chilly – "Понад хмарами" (2003)

Ирина Билык – "Снег" (2003)

София Ротару – "Одна калина" (2004)

Руслана – "Дикі танці" (2004)

"Океан Эльзы" – "Без бою" (2005)

Тина Кароль – "Выше облаков" (2005)

Александр Пономарев – "Варто чи ні" (2006)

"Бумбокс" – "Вахтерам" (2007)

SERDUCHKA – Danzing (Lasha Tumbai) (2007)

Потап и Настя – "На районе" (2008)

Иван Дорн – "Стыцамен" (2010)

LOBODA – "40 градусов" (2012)

The HARDKISS – Make-Up (2012)

Оля Полякова – "Шлепки" (2013)

ONUKA – Misto (2014)

"Время и Стекло" – "Имя 505" (2015)

Джамала – "1944" (2016)

MONATIK – "Кружит" (2016)

KAZKA – "Плакала" (2018)

Отметим, что в состав экспертов, которые оценивали композиции в рамках спецпроекта, вошли: Игорь Кондратюк – телеведущий, продюсер, Роман Давыдов – программный директор радио "Страна ФМ", Дмитрий Феликсов – основатель билетного оператора Concert.ua, Татьяна Витязь – замглавреда журнала Viva!, Николай Милиневский – музыкальный обозреватель сайта Vesti, Анна Свиридова – программный директор "Радио Пятница" и "Авторадио", Оксана Гончарук – культурный обозреватель сайта Vesti, Павел Шилько – соучредитель и генпродюсер премии YUNA, Серж Гагарин – ведущий "Радио Пятница", продюсер премии YUNA, Игорь Панасов – музыкальный обозреватель, директор по развитию премии YUNA.

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В течение февраля оргкомитет YUNA будет вручать исполнителям 20 песен-победителей специальные награды.

Напомним, ранее мы рассказывали, как прошла церемония награждения премии YUNA в 2019 году.

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