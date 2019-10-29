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Кумир Евы Лонгории выступит в Киеве: что нужно знать о концерте Димаша Кудайбергена

Талантливому музыканту всего 25 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген
Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Во Дворце спорта 11 марта состоится первый сольный концерт музыкального феномена – всемирно известного казахстанского исполнителя и мультиинструменталиста Димаша Кудайбергена.

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Димаша называют "Лучшим голосом планеты", его вокальный диапазон составляет шесть октав. В его голосе умещается три – баритон, тенор и альтино, мужская версия сопрано. Он играет на семи инструментах и поет на девяти языках.

Музыканту всего 25 лет. В родном Казахстане он получил все мыслимые награды и премии, а в Китае был признан "Самым популярным певцом Азии" по версии Top Chinese Music Awards, "Лучшим зарубежным певцом" по версии MTV, "Певцом года" по версии журнала "ОК" и еще десятком "самых-самых" по версии других музыкальных жюри. О его творчестве отзываются Дрю Беримор, Лара Фабиан и Джеки Чан, а американская модель и актриса Ева Лонгория приглашает Димаша в качестве почетного гостя гала-концертов Global Gift в Париже и Каннах.

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Димаш вырос в музыкальной семье, и это действительно наложило свой отпечаток на будущее. Но артист не почивает на лаврах, а продолжает работать над собой, совершенствуя свое мастерство.

"Один из самых интересных голосов, которые я слышал за последние 40 лет. Снимаю шляпу, у него нереально сумасшедший голос", – отметил о певце итальянский актер и музыкант Аль Бано. А актриса Дрю Беримор добавила: "Если бы я закрыла глаза, подумала бы, что поют десять разных человек".

"Я открыл для себя замечательного певца Димаша, который поразил всю публику своим удивительным голосом, и меня в том числе", – рассказал актер Джеки Чан.

Напомним, 13 июня в рамках масштабного мирового турне HERE TO LOVE Lenny Kravitz даст шоу в Киеве.

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