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Disney готовит настоящий рыцарский экшен

Это может быть новая экранизация видеоигры "Кредо убийцы"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Кадр из фильма "Кредо убийцы"
Кадр из фильма "Кредо убийцы"
Фото: YouTube

Студия Disney, которая переснимет "Крепкого орешка", запускает в производство приключенческий экшен о рыцарском ордене. Это может быть новая экранизация видеоигры "Кредо убийцы", пишет Deadline.

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Рабочее название фильма "Рыцари" и действие развернется в средние века в Европе. Главными героями выступят рыцарь и его спутница, которые должны отыскать и уничтожить некий артефакт, что способен разрушить весь мир и все человечество.

Проект пока что находится на самой ранней стадии разработки. Нет ни режиссера, ни актеров, ни сроков производства. Также неизвестно, отправится фильм в прокат или же на потоковый сервис Disney+.

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Слухи о том, что это может быть новая экранизация игры "Кредо убийцы", которая ранее была адаптирована Джастином Курзелем с участием Майкла Фассбендера, пока ничем не подтверждены.

Напомним, кинокомпания Disney в ближайшие несколько лет выпустит рекордное количество блокбастеров: от супергеройскиз блокбастеров Marvel до "Аватаров" Джеймса Кэмерона.

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