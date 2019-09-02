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Disney готовит продолжение мультфильма "Зверополис"

Имя режиссера пока не раскрывается

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:15
Кадр из мультфильма "Зверополис"
Кадр из мультфильма "Зверополис"
Фото: YouTube

Киностудия Disney, которая презентовала трейлер киноадаптации мультфильма "Леди и Бродяга", уже работает над второй частью мультфильма "Зверополис". Главных героев вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман. Впрочем, подробности сюжета "Зверополиса 2", а также имя режиссера не раскрываются.

Смотрите видео о том, как компания "Disney" пожертвовала полтора миллиона долларов на восстановление популяции львов:

Действие первого мультфильма происходило в городе Зверополисе, населенном разными животными. Зверополис разделен на районы, полностью повторяющие естественную среду обитания разных жителей — здесь есть и элитный район Площадь Сахары и Тундратаун.

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В этом городе появляется новый офицер полиции, жизнерадостная зайчиха Джуди Хоппс, которая с первых дней работы понимает, как сложно быть маленькой и пушистой среди больших и сильных полицейских. Джуди хватается за первую же возможность проявить себя, несмотря на то, что ее партнером будет болтливый хитрый лис Ник Уайлд. Вдвоем им предстоит раскрыть сложное дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей Зверополиса.

Премьера "Зверополиса" Байрона Ховарда, Рича Мура и Джареда Буша состоялась в феврале 2016 года. 

Напомним, студия Disney нашла режиссера и для полнометражной картины "Чип и Дейл спешат на помощь", в которой будут задействованы живые актеры. Над проектом трудится Акива Шаффер, получивший известность как участник комедийного трио Lonely Island, а также автор отдельных выпусков шоу "Субботним вечером в прямом эфире" и полнометражного фильма "Поп-звезда: не переставай, не останавливайся".

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