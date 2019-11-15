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Disney можно, а им – нет? "Союзмультфильм" "реанимирует" культовый мультсериал "Ну Погоди!"

Планируется снять 26 новых серий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:09
"Ну погоди!"
"Ну погоди!"
Фото: YouTube

Студия "Союзмультфильм" готовит перезапуск легендарного советского мультфильма "Ну погоди!". Об этом сообщила глава киностудии Юлиана Слащева на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Отметим, что ранее студия уже "проапгрейтила" мультфильм "Простоквашино".

Какие фильмы были популярны в 90-х:

Новые выпуски будут посвящены 50-летию героев мультфильма. Первый эпизод выйдет в начале лета 2020 года. Всего готовится 26 эпизодов.

Также сообщается, что обновить "Ну погоди!" решили еще и потому, что в июне 2019 года он был назван самым популярным среди россиян.

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Отметим, что "Ну, погоди!" – мультфильм киностудии "Союзмультфильм", первый выпуск которого был 6 мая 1969 года. Режиссер Геннадий Сокольский снял "нулевую" серию для мультжурнала "Веселая карусель", главная идея которой легла в основу мультсериала "Ну, погоди!". В основе сюжета лежит постоянно оканчивающаяся неудачей погоня Волка за Зайцем в надежде его съесть. В итоге Заяц всегда оказывается невредим, а Волк в конце каждой серии говорит или кричит: "Ну, Заяц, погоди!". Режиссером самого мультсериала стал Вячеслав Котеночкин. Роль Волка озвучивал актер Анатолий Папанов, зайца — актриса Клара Румянцева. Мультфильм входит в "Золотую коллекцию" киностудии.

Напомним, киностудия Disney намерена реанимировать многие свои проекты. Помимо киноадаптации мультфильма "Леди и Бродяга", компания намерена переснять мультфильм "Бэмби", создав ремейк в стиле "Короля Льва".

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