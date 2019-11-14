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Disney нашли актера на роль принца в экранизации мультфильма "Русалочка"

Возлюбленного Ариэль сыграет 24-летний британский актер Джон Хауэр-Кинг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:22
Кадр из мультфильма "Русалочка"
Кадр из мультфильма "Русалочка"
Фото: YouTube

Недавно появилась информация о том, что британский певец и актер Гарри Стайлс ("Дюнкерк") отклонил предложение режиссера Роба Маршалла сыграть принца Эрика в ремейке знаменитого мультфильма. Издание The Hollywood Reporter сообщает, что возлюбленного Ариэль сыграет 24-летний британский актер Джон Хауэр-Кинг.

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Главную роль в фильме отдали 19-летней актрисе и R&B-певице Хэлли Бэйли, но с ролью принца Эрика определились только теперь.

Кастинг фильма "Русалочка" оказался проблемным. После срыва сделки Disney пришлось провести месяцы в поисках принца, и в конце концов выбор остановился на Джоне Хауэре-Кинге, который в ходе чтений и проб одолел своего главного конкуретна – Камерона Каффе из сериала "Криптон".

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Отметим, что Хауэр-Кинг снялся в семейном фильме 2019 года "Путь домой", адаптации романа "Маленькие женщины" 2017 года и военной драме "Мир в огне". Кроме него и Бэйли в "Русалочке" появятся Мелисса МакКарти в роли ведьмы Урсулы и Хавьер Бардем в роли короля Тритона. 13-летний Джейкоб Трембле озвучит рыбку Флаундера, певица Авквафина – чайку Скаттл, а Давид Диггс – краба Себастьяна.

Режиссером проекта назначен Роб Маршалл ("Чикаго", "Мемуары гейши", "Мэри Поппинс возвращается"). Кроме старых песен из мультфильма, в экранизации прозвучат и новые композиции. В 2020 году стартуют съемки мюзикла "Русалочка" – киноадаптации культового мультфильма Disney 1989 года.

Напомним, экс-футболист и актер Терри Крюс, известный по франшизе "Неудержимые" и сериалу "Бруклин 9-9" сыграет отца русалочки Ариэль – короля Тритона.

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