Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Disney переснимет "Чипа и Дейла" с живыми актерами: что известно

Компания нашла режиссера и сценаристов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
"Чип и Дейл" переснимут
"Чип и Дейл" переснимут
Фото: YouTube

Кинокомпания Disney решила, наверное. переснять все свои успешные мультипликационные проекты. Один "Король Лев" чего стоит, который скоро выйдет на экраны.

Почему стоит посмотреть украинский мультфильм "Никита Кожемяка":

А теперь стало известно, что Disney наконец-то нашел режиссера и для полнометражной картины "Чип и Дейл спешат на помощь", в которой будут задействованы живые актеры. Над проектом трудится Акива Шаффер, получивший известность как участник комедийного трио Lonely Island, а также автор отдельных выпусков шоу "Субботним вечером в прямом эфире" и полнометражного фильма "Поп-звезда: не переставай, не останавливайся".

Читайте также
Disney готовит ребут фильма "Один дома" с Мелиссой МакКарти и Уиллом Фарреллом

Сценаристами фильма выступают Дэниэл Грегор ("Как я встретил вашу маму", "Чокнутая бывшая") и Даг Мэнд ("Кандидат на убийство", "Комедианты"). Подробности сюжета пока держатся в тайне, как и то, будет ли фильм выпущен в прокат в кинотеатрах или же выйдет на стриминговом сервисе Disney+.

Отметим, что бурундуки Чип и Дейл впервые появились в мультфильме "Рядовой Плуто" в 1943 году, а в 1989-м обзавелись собственным анимационным сериалом.

Напомним, появилась информация о том, что Disney приступает к работе над ремейком "Горбуна из Нотр Дама" (The Hunchback of Notre Dame). Культовый мультфильм 1996 года переснимут с актерами.

А для любителей украинских проектов, напоминаем, что в развлекательном шоу "Мамахохотала" на телеканале НЛО TV – вы найдете все об отношениях, дружбе и новых трендах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Смена обстановки: вышел финальный трейлер "Тайной жизни домашних животных 2" Поклонникам сообщили дату премьеры "Аватара 2"
шоу мультфильм disney Чип и Дейл спешат на помощь
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Сколько воды нужно пить мужчине?
Сколько воды нужно пить мужчине?
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Салат Принц Конкурент салату Оливье
Салат Принц Конкурент салату Оливье

Популярные статьи

Сегодня, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

Вчера, 13:35Техно

Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

Вчера, 13:13Fun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:09Fun

"Слышали страшный гул": супруги нашли в стене спальни нечто шокирующее

Вчера, 11:48Fun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:22Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

Вчера, 07:54Fun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

21 маяШоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

21 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

21 маяFun

Иоанна Богослова 2019: что нельзя делать в этот день

21 маяТехно

Связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой

21 маяFun

Подросток нашел останки неизвестного существа: фото

20 маяСтиль

День рождения джинсов: с чем можно носить denim

Новости партнеров

Простой и быстрый салат «Леди» за 5 минут (без майонеза)
Простой и быстрый салат «Леди» за 5 минут (без майонеза)
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Модели до появления фотошопа: как выглядели красотки 80-х
Модели до появления фотошопа: как выглядели красотки 80-х
Салат Аристократ на праздничный стол из простых продуктов
Салат Аристократ на праздничный стол из простых продуктов
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Лишняя вода: 9 продуктов, которые снимают отеки
Лишняя вода: 9 продуктов, которые снимают отеки
Быстрая закуска из молодых кабачков – Фритата
Быстрая закуска из молодых кабачков – Фритата
Безвредна ли микроволновая печь?
Безвредна ли микроволновая печь?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь