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Disney+ выпустит фильм о Золушке-сникерхеде. Главную роль исполнит актер из "Оно"

Сегодня, 11:41

Картина под названием "Sneakerella" выйдет уже в следующем году

Disney+ выпустит музыкальный фильм по мотивам "Золушки" с темнокожим парнем в главной роли. Вместо хрустальной туфельки и него будет пара кроссовок, потому картина получит название "Sneakerella" ("Cinderella" – от англ. Золушка, а "sneakers" – кроссовки – Ред.).

Действие фильма будет разворачиваться в Нью-Йорке. Главного героя зовут Эл. Он начинающий дизайнер обуви из Квинса, живущий с отчимом и сводными братьями.

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Парень встречает дочь легенды НБА, в которую влюбляется. По всем канонам сказки, на помощь Элу придет крестный-волшебник.

Главную роль в предстоящей ленте исполнит Чоузен Джейкобс из фильмов "Оно", к нему также присоединится Лекси Андервуд из сериала "И повсюду тлеют пожары".

Премьера новой "Золушки" состоится на стриминг-сервисе Disney+ в следующем году.

Ранее мы писали, что актера Чедвика Боузмана посмертно выдвинут на премию "Оскар".

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