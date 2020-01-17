Dj NANA и DakhaBrakha выпустили невероятный трек "Шо з-под дуба"

Необычный ремикс считается первый официальным за всю карьеру группы

Dj NANA Фото: пресс-служба

Украинская группа DakhaBrakha, о которой снимают фильм, записали новый трек с Dj NANA. За пятнадцать лет существования группы, который стал ассоциацией понятия "украинская музыка" в Европе – это первый официальный ремикс!

Узнайте подробности о группе DakhaBrakha:

Культовая композиция "Шо з-под дуба", которая ранее уже была выбрана футболистом Дэвидом Бекхэмом как саундтрек для рекламного ролика его бренда и звучала в американском сериале "Фарго", зажила в новой музыкальной форме. Ремикс на пеcню, названный первым официальным за всю карьеру группы, создала известная украинская диджей – Dj NANA.

Dj NANA и группа DakhaBrakha Фото: пресс-служба

"Всегда мечтала прикоснуться ближе к творчеству этой группы. Считаю их музыку достоянием украинской современной фолк субкультуры", – прокомментировала премьеру DJ NANA.

По словам участников группы, основой их творчества – есть эксперимент. Особенность музыкантов – совмещать несовместимые вещи ради удивительного и непредсказуемого результата.

"Приятно удивлены от того, как может измениться и начать жить своей жизнью создана прежде нами композиция. Даже с мощным электронным звучанием и эффектами песня остается живой и эмоциональной. Мы счастливы, когда наша музыка вдохновляет других художников на создание чего-то необычного для нас", – прокомментировал премьеру группа DakhaBrakha.

К созданию ремикса приложил свою руку известный саунд-продюсер и продюсер Dj NANA Руслан Квинта. Руслан считает, что DakhaBrakha – это украинская музыкальная душа, которая признана многими странами, i подтверждением тому является многочисленные гастроли группы в Европе и Америке.

Напомним, ранее группа DakhaBrakha выпустила новый студийный альбом "Шлях".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.