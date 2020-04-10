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Для любителей пощекотать нервы: 7 захватывающих триллеров

Ужастики, которые вы могли пропустить

Инна Петрова
Сегодня, 11:04

Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает делиться интересными фильмами и сериалами, которые можно посмотреть дома онлайн. Недавно мы рассказывали о лучших драмах от HBO, а сегодня предлагаем подборку ужастиков, которые вы могли пропустить.

Что посмотреть дома: 7 захватывающих триллеров

"Уиджи: Проклятие доски дьявола"

Кадр из фильма "Уиджи: Проклятие доски дьявола"
Кадр из фильма "Уиджи: Проклятие доски дьявола"
Фото: Скриншот из видео

  • США, Япония, 2017

Сюжет: Лос Анджелес, 1967 год. Элис Зандер, мать двух девочек, проводит в своем доме спиритические сеансы. Пусть по сути это и мошенничество, но многим это помогает справиться с потерями. Однажды она покупает доску Уиджи для своих сеансов.

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"Дом напротив"

Кадр из фильма "Дом напротив"

  • США, 2017
Сюжет: племянник наркоторговца Джон, против воли работающий на своего дядю, поселяется в тихом коттеджном поселке вместе с подругой Рози. У них только один подозрительный сосед. Он также преступник. За ним Рози наблюдает в бинокль. Но однажды она пропадает...

"Проклятие: Кукла ведьмы"

Кадр из фильма "Проклятие: Кукла ведьмы"
  • США, 2018

Сюжет: 1942 год. Аделина Грэй и ее дочь Хлоя бегут от войны и находят временный приют в тихой английской деревушке. Их приглашает сюда Артур – владелец старого особняка, в котором происходят загадочные события...

"Безумцы"
Кадр из фильма "Безумцы"
  • США, ОАЭ, 2010

Сюжет: в тихом городке Огден-Марш с тысячным населением после матча по бейсболу, куда приходит странный мужчина с ружьем, у людей начинаются неконтролируемые приступы агрессии. Шериф выясняет, что в реку недавно упал военный самолет с вирусом на борту.

"Дорога"

Кадр из фильма "Дорога"
  • США, 2010

Сюжет: отец и сын отправляются в странствие через пустынные земли постапокалиптической Америки в поисках остатков цивилизации. Чтобы как-то прокормить себя, человечество вынуждено прибегнуть к каннибализму. Отец погибает, сироту находит другая семья.

"Дом в конце улицы"

Кадр из фильма "Дом в конце улицы"
  • Канада, США, 2012

Сюжет: Сара вместе с дочкой Элиссой переезжают из большого города в провинцию в поисках спокойной жизни. Она быстро находит общий язык с соседом. По его словам, город трепещет от жестокости серийного убийцы, который гуляет на свободе, убив целую семью.

"Я все еще вижу тебя"

Кадр из фильма "Я все еще вижу тебя"
  • США, 2018

Сюжет: 10 лет назад паранормальное явление сровняло границу между нашим миром и миром умерших душ. Рони потеряла родных и друзей, и учится выживать без них. Неожиданное послание вынуждает девушку искать спасения – душа убийцы все еще жаждет крови.

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Ранее мы публиковали ТОП-5 свежих комедий, которые вы могли пропустить. Также загляните в список лучших украинских фильмов. Там действительно есть что выбрать.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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