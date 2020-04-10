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Для любителей пощекотать нервы: 7 захватывающих триллеров

Ужастики, которые вы могли пропустить

Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает делиться интересными фильмами и сериалами, которые можно посмотреть дома онлайн. Недавно мы рассказывали о лучших драмах от HBO, а сегодня предлагаем подборку ужастиков, которые вы могли пропустить.

Что посмотреть дома: 7 захватывающих триллеров

"Уиджи: Проклятие доски дьявола"

Кадр из фильма "Уиджи: Проклятие доски дьявола" Фото: Скриншот из видео

США, Япония, 2017

Сюжет: Лос Анджелес, 1967 год. Элис Зандер, мать двух девочек, проводит в своем доме спиритические сеансы. Пусть по сути это и мошенничество, но многим это помогает справиться с потерями. Однажды она покупает доску Уиджи для своих сеансов.

"Дом напротив"

Кадр из фильма "Дом напротив"

США, 2017

Сюжет: племянник наркоторговца Джон, против воли работающий на своего дядю, поселяется в тихом коттеджном поселке вместе с подругой Рози. У них только один подозрительный сосед. Он также преступник. За ним Рози наблюдает в бинокль. Но однажды она пропадает...

"Проклятие: Кукла ведьмы"

Кадр из фильма "Проклятие: Кукла ведьмы"

США, 2018

Сюжет: 1942 год. Аделина Грэй и ее дочь Хлоя бегут от войны и находят временный приют в тихой английской деревушке. Их приглашает сюда Артур – владелец старого особняка, в котором происходят загадочные события...

"Безумцы" Кадр из фильма "Безумцы" США, ОАЭ, 2010 Сюжет: в тихом городке Огден-Марш с тысячным населением после матча по бейсболу, куда приходит странный мужчина с ружьем, у людей начинаются неконтролируемые приступы агрессии. Шериф выясняет, что в реку недавно упал военный самолет с вирусом на борту.

"Дорога"

Кадр из фильма "Дорога"

США, 2010

Сюжет: отец и сын отправляются в странствие через пустынные земли постапокалиптической Америки в поисках остатков цивилизации. Чтобы как-то прокормить себя, человечество вынуждено прибегнуть к каннибализму. Отец погибает, сироту находит другая семья.

"Дом в конце улицы"

Кадр из фильма "Дом в конце улицы"

Канада, США, 2012

Сюжет: Сара вместе с дочкой Элиссой переезжают из большого города в провинцию в поисках спокойной жизни. Она быстро находит общий язык с соседом. По его словам, город трепещет от жестокости серийного убийцы, который гуляет на свободе, убив целую семью.

"Я все еще вижу тебя"

Кадр из фильма "Я все еще вижу тебя"

США, 2018

Сюжет: 10 лет назад паранормальное явление сровняло границу между нашим миром и миром умерших душ. Рони потеряла родных и друзей, и учится выживать без них. Неожиданное послание вынуждает девушку искать спасения – душа убийцы все еще жаждет крови.

Ранее мы публиковали ТОП-5 свежих комедий, которые вы могли пропустить. Также загляните в список лучших украинских фильмов. Там действительно есть что выбрать.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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