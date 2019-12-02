Для праздничного настроения: 31 фильм до Нового года

Подборка лучших фильмов для новогоднего настроения

"Щелкунчик и четыре королевства" Фото: YouTube

Грядет Новый год 2020 – пора перемен, чудес и праздничных шуток. Чтобы время ожидания проходило веселей и с нужным новогодним настроением, предлагаем подборку фильмов на каждый день – до 31 декабря 2019 года.

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Если вы не знаете, что посмотреть про Новый год или Рождество, про зимнее настроение и чудеса – в нашей подборке есть все – 31 фильм до Нового года на любой вкус.

Ну кто не смотрел эту новогоднюю киносказку Константина Бромберга по сценарию братьев Стругацких? Действие фильма происходить перед новым годом, в НИИ, в маленьком городе, где изучают и практикуют магию и волшебство.

Красавица Аленушка Санина работает в интереснейшем месте – институте волшебства НУИНУ – и готовится к новому счастью в наступающем Новом году. Ее ждет свадьба с любимым и любящим женихом Иваном, а вот чувства своего старшего коллеги с говорящей фамилией Сатанеев она даже не замечает. Ревнивый злодей клевещет на Алену перед начальницей-колдуньей, которая в гневе изгоняет из ее сердца весну. Теперь Алена – воплощение холодности и расчетливости. О романтичном возлюбленном она и думать забыла, а вот перспективный Сатанеев кажется ей выгодной партией. До наступления 1 января Ивану нужно отменить заклятие! Актёры: Александр Абдулов, Александра Яковлева, Валентин Гафт, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган и многие другие.

"Пока ты спал"

Джон Тартельтауб сумел рассказать историю Золушки совершенно по-новому. Одинокая девушка Люси (Сандра Баллок), которая работает кассиром в метро, тайно влюблена в одного из пассажиров, который каждый день проходит мимо нее. Однажды на него нападают, он падает на рельсы, а Люси спасает ему жизнь. Молодой человек по имени Питер Калахан находится в коме, а его семья принимает Люси за его невесту. Так под Рождество одинокая девушка случайно получает целую семью и жениха в придачу. Но в определенный момент это неправильное и нечестное счастье оборачивается счастьем настоящим.

Последняя режиссерская работа Джона Хьюза. По сюжету, Билл Дэнсер (Джеймс Белуши) и его девятилетняя дочь Сьюзен (по прозвищу "Кудряшка Сью") (Элисон Портер) живут на улице, зарабатывая на существование мелкими аферами. Однажды судьба сводит их с успешным незамужним адвокатом по разводам Грей Эллисон (Келли Линч).

Фильм-сказка о доброте и чудесах. У старика со старухой были две дочки. Дочь старика – Настенька, дочь старухи – конопатая и грубая Марфушка. Старуха заставляла Настю работать, а старик во всем подчинялся жене. В этих же краях жил красивый, но самовлюбленный парень Иван. Однажды зимой, старуха велела старику отвезти Настеньку в лес, чтобы она не мешала ее дочери жениха искать.

Где-то это комедия, где-то мелодрама. Фильм об умении следовать своей мечте и не изменять ее. Фильм о дружбе, которой есть место даже в наводненном вечно спешащими людьми терминале аэропорта. Фильм о семейных ценностях, об открытости и искренности. Смотреть его в холодный зимний вечер – то, что нужно. В главной роли – Том Хэнкс.

Действие фильма происходит в Нью-Йорке в канун нового, 1982 года. Моника готовит грандиозную вечеринку, но все гости опаздывают. Единственная пришедшая вовремя, Хиллари, вскоре сбегает. Тем временем кузина хозяйки вечера, старшеклассница Вэл, и ее подруга Стэфи, приехавшие из пригорода, никак не могут найти адрес Моники. Блуждая по городу, они заходят в клуб, где знакомятся с панками Томом и Дэйвом. Неуклюжая и нерешительная Синди собирается на вечер с Джеком, который никогда не заводит серьезных отношений. И так все происходит, будто по нелепому велению судьбы.

Фильм уже стал классикой новогодних и рождественских праздников. Предлагаем пересмотреть первую часть, хотя можно смотреть и все. Фильм производства и авторства Джона Хьюза, срежиссированный Крисом Коламбусом. Маколей Калкин исполнил роль Кевина Маккаллистера, мальчика, забытого дома, когда на рождественских каникулах его семья улетает в Париж. Изначально Кевин наслаждался одиночеством в доме, но вскоре ему пришлось столкнуться с двумя грабителями, роли которых исполнили Джо Пеши и Дэниел Стерн.

"Любовь вокруг нас. Она реально повсюду", – такими словами начинается этот фильм, и, кажется, можно смотреть его сто раз, и он все равно не наскучит. Влюбленный в свою домработницу писатель, стареющая рок-звезда, скучающий премьер-министр, вдовец, порно-актеры – все герои этого фильма стали свидетелями чего-то очень важного. Да, преувеличили, да, так не бывает в жизни. Но это кино-мечта, поэтому циникам просьба не беспокоить.

"Щелкунчик и четыре королевства"

Для семьи Штальбаум это первое рождество без матери, и юная Клара не намерена мириться с тем, что ее отец пытается вести себя так, будто ничего не произошло. Мари Штальбаум оставила дочери необычный подарок — металлическое яйцо с замком с секретом и записку: "Все, что тебе нужно – внутри". За разгадкой Клара отправилась к своему крестному Дроссельмейеру, который помог ей найти нужный ключ. Подарок Дроссельмейера открыл юной Штальбаум дверь в волшебный мир Четырех Королевств — Королевств Сладостей, Снежинок, Цветов и Развлечений, — где Мари была королевой. Трое из них живут в мире и согласии, кроме Четвертого Королевства, откуда пошли все беды.

Рождественский романтический комедийный фильм режиссера Брэдли Уолша по сценарию Амина Кадерали. Главная героиня Эбби Саттон работает фотографом и работа кажется ей рутиной и в Рождество. Приезд лучшего друга Джоша осветил радостью лицо Эбби. Он тоже фотограф и долгое время странствовал по миру в качестве фотографа-путешественника. Но полностью, жизнь Эбби изменилась после того, как она получила в подарок от своего любимого дедушки, старинный календарь в виде дома. Как оказалось, он волшебный. В ролях: Кэтрин Грэм, Куинси Браун, Ромейн Уэйт и Рон Кефас Джонс.

"Отпуск по обмену"

Замечательный, добрый и по-зимнему уютный фильм о том, что перемены в жизни очень часто идут на пользу. Особенно современным нам, которым не хватает смелости отключить телефон на выходные или на время сеанса в кино. После просмотра хочется последовать примеру Кэмерон Диаc и Кейт Уинслет и рвануть куда-нибудь далеко. И обязательно с приключениями.

Ну какая же зима без красавчика Джона Макклейна в исполнении Брюса Уиллиса? В канун Рождества нью-йоркский офицер полиции Джон Макклейн (Брюс Уиллис) прибывает в Лос-Анджелес, чтобы помириться со своей женой Холли (Бонни Беделиа), которая живёт отдельно, чтобы делать карьеру юриста-международника в крупной корпорации "Накатоми". Водитель лимузина Аргайл привозит его в небоскрёб "Накатоми Плаза", где проходит рождественская вечеринка, совмещенная с празднованием выгодного для компании контракта. Итут ему придется спасать мир...

Прекрасная рождественская комедия с элементами мелодрамы о том, что необходимо верить в чудеса. Сэм Филд — успешный бизнесмен, трудоголик и одинок. Однажды пресс-секретарь Сэма Дэйв Эбер заявляет, что один влиятельный возможный покупатель компании считает Сэма идеальным семьянином. Сэм не в восторге от этой новости, но, тем не менее, соглашается на то, чтобы нанять актеров, которые будут играть его жену и сына. Судьба посылает ему Зои Рассел и ее мать Кэтлин.

Сюжет построен вокруг брата и сестры, которые караулят Санта-Клауса (Курт Рассел) и втайне пробираются к нему в сани, чтобы снять его на камеру. Испугавшись незваных гостей, Санта теряет управление, и его сани разбиваются. Это ставит под угрозу все Рождество, дух которого и так упал на 35%. Вместе героям предстоит пережить множество приключений, чтобы спасти рождественскую ночь и вовремя доставить подарки детям. В фильме снялись Курт Рассел, Дэрби Кэмп, Джуда Льюис, Кимберли Уильямс-Пэйсли, Оливер Хадсон и Ламорн Моррис. Комедия "Рождественские хроники" вышла на Netflix 22 ноября.

"Дневник Бриджит Джонс"

Мы любим этот фильм. Есть в нем что-то душевное и по-домашнему теплое, поэтому каждый год в один из зимних вечеров мы кутаемся в плед, берем большую кружку какао и оставшиеся с праздников сладости и наслаждаемся историей обычной девушки Бриджит Джонс, которая смело наряжается в костюм кролика и при этом мало заморачивается над тем, что подумают о ней окружающие.

"Интуиция" – правильный фильм, увиденный, точно падающая звезда, в нужное время. Ненавязчивый, с уместными шутками, приятной картинкой, хорошими актерами и с чудесной новогодней атмосферой, которая пробирается прямо под кожу. Хочется оказаться рядом с любимым человеком, а если его пока нет, то помечтать о такой же прекрасной встрече, точь-в-точь как у главных героев.

"Рождественская история" — это достойное воплощение классического произведения Чарльза Диккенса в анимационной ленте, богатой духом Рождества и таким терпким привкусом сказки. Поэтому история финансиста Скруджа дает нам шанс поверить в то, что даже глубоко разочарованный в этом мире человек, которому чуждо все благое, может вновь начать радоваться жизни и полюбить волшебный праздник Рождество.

Бывают такие картины, начиная смотреть которые, ожидаешь типичную американскую комедийную мелодраму, а получаешь выстрел в голову. "Прикидываясь" милой рождественской сказкой, фильм "Семьянин" с Николасом Кейджем мастерски раскрывает тему семейных ценностей и настоящего жизненного счастья, что достойно аплодисментов и огромного зрительского спасибо.

Удивительно-невесомый фильм с Сьюзен Сарандон и Пенелопой Крус. Немного меланхолии, немного усталости, немного грусти — все это канун Рождества в Нью-Йорке. Кажется, ничего необычного — переплетение людских судеб, но ощущение чуда витает где-то в воздухе. Пусть волшебство встречается редко, пусть даже только единожды в год — но оно есть.

"Старый Новый год"

Это отличная кинокартина о новогодней ночи, что объединяет всех людей по всему миру, и о любви, конечно. За два часа, что длится фильм, мы успеваем проследить прекрасными историями, которые, переплетаясь между собой, учат нас прощать и любить, отпускать друг друга и ценить. Отдельно следует упомянуть внушительный актерский состав и со вкусом подобранную музыку.

"Чарли и шоколадная фабрика"

Тим Бертон все-таки волшебник, а эта его сказка просто великолепна во всех отношениях. Декорации и спецэффекты, юмор на грани, философия, герои и актеры – мир шоколадной фабрики продуман здесь до мелочей, поэтому способен подарить вам настоящее празднично-счастливое настроение со вкусом сливочной помадки.

"Вечера на хуторе близ Диканьки"

Это фильм всегда будет доброй-доброй сказкой о том, как черт забавлялся над кумами-пьяницами, а кузнец достал для своей любимой Оксаны черевички, которые носит сама царица, как пузатый Пацюк смачно ел свои вареники, щедро обмакивая их в сметане без помощи рук.

Удивительно, насколько ярким, красочным и эмоциональным может быть черно-белый фильм, оптимизм которого заразителен. Бесконечно прекрасны величественные виды снежной Сибири и, безусловно, задорная и юная Тося Кислицына. Такое кино способно растопить самое холодное сердце, заставить улыбнуться самого серьезного или грустного человека, а поэтому идеально для Нового года.

Экранизация одноимённой детской книги о необыкновенном путешествии маленького мальчика на волшебном поезде "Полярный экспресс" на Северный полюс к Санта-Клаусу в канун Рождества. Мальчик, не веривший в существование Санта-Клауса, вдруг получает возможность отправиться на поезде прямо к нему в гости, и он, воспользовавшись этой возможностью, находит новых друзей и получает полезный урок. Героев ждут удивительные приключения на пути к цели.

"Кейт и Лео"

"Кейт и Лео" — превосходное сочетание мелодрамы и комедии, которое пока доступно лишь Голливуду. А в Новый год, когда нам всем хочется любви, эту сказку о великом чувстве, которому подвластны все люди — любого возраста, из любой страны и из любого времени, – смотреть по-особому приятно.

"Гарри Поттер и философский камень"

Хотя история юного волшебника Гарри Поттера и его друзей совсем не про Рождество, представить праздники без этого фильма невозможно. Может, все дело во всеобщей атмосфере чудес, когда хочется надеть мантию-невидимку, пройтись по таинственным коридорам Хогвартса и взмахом волшебной палочки наколдовать себе целую гору сладостей.

"Неспящие в Сиэтле"

Фильм, удивляющий своей простотой, содержательностью и трогательностью. Скоротать один из уютных предновогодних вечеров в компании его героев – это настоящий подарок для ума и сердца. В нем есть все, что положено: симпатичный и одинокий главный герой в исполнении Тома Хэнкса, обычная, но обаятельная героиня Мэг Райан, очаровательные детишки, обязательные цитаты из классики и согревающая душу атмосфера чуда.

"Ирония судьбы, или С легким паром!"

Этот фильм стал у нас таким же обязательным атрибутом новогодних праздников, как елка, Дед Мороз, Снегурочка, шампанское, оливье. Хотя многим он не нравится. Впрочем, "Ирония судьбы" — вечный источник новогоднего настроения, который с каждым разом делает людей ближе друг к другу.

Жизнь Бакстера, скромного служащего страховой компании, идёт своим чередом. Днём он работает в офисе, а по вечерам отдаёт ключи от своей холостяцкой квартиры коллегам, чтобы те могли развлечься со своими дамами. Плата за услугу — продвижение по карьерной лестнице. Однажды, вернувшись домой, он встречает прекрасную девушку и влюбляется. Пронзительная трагикомедия Билли Уйалдера метит в самое сердце и напоминает о том, что судьба в любой момент может преподнести нам приятный сюрприз.

Новый год — самое подходящее время, чтобы навестить родных. Но план провести идиллический ужин при свечах может эпически провалиться. Рецепт неудачного праздника прост: нужно лишь привезти на знакомство с эксцентричными родственниками свою невесту. Редкий фильм про семейные дрязги обходится без Дайан Китон. Здесь она появляется в привычном амплуа невротичной и своенравной хозяйки дома. Роль несчастной невесты, попавшей в логово волков, исполняет Сара Джессика Паркер. Следить за дуэлью этих женщин в кадре одно удовольствие.

"Магазинчик за углом"

Классическая рождественская романтическая комедия Эрнста Любича. Управляющий небольшого будапештского магазина подарков "Матушек и Ко", Альфред Кралик (Джеймс Стюарт), постоянно препирается с продавщицей этого же магазина, симпатичной девушкой Кларой Новак (Маргарет Саллаван), с которой он никак не может найти общий язык. Оба они молоды, одиноки, и оба пытаются найти своё счастье по матримониальным объявлениям в газете. И он, и она завязывают переписку с неизвестным партнером. Каждый из них очарован и каждый надеется на романтическую встречу в рождественский вечер, которая должна решить их судьбу.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle составили список лучших фильмов 2019 года.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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