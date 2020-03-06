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До мурашек: Александр Пономарев и Олег Винник перепели хит "Вовчиця"

Это уже второй совместный проект артистов

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:25

В канун Международного женского дня два главных романтика украинского шоу-бизнеса преподнесли поклонницам музыкальный подарок. Александр Пономарев, который рассказал о традициях на 8 Марта, и Олег Винник решили убить наповал своих поклонниц и совместно исполнить хит "Вовчиця".

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В рамках совместного проекта СО2 приятно удивили музыкальным подарком. На своем официальном YouTube-канале Александр Пономарев опубликовал черно-белое lyric video, на котором исполняет любимую среди женщин песню Винника. Аккомпанируя себе на синтезаторе Александр исполнил композицию, добавляя ей особой чувственности.

СО2 – это дабл-кавер с Олегом и Александром, заглавные буквы которого дали название проекту. Каждая песня записывается с одного дубля и исключительно вживую, чтобы передать всю палитру эмоций с первого раза. Видео получилось в черно-белом формате, чтобы зритель не отвлекался на внешние элементы и смог сконцентрироваться на главном – музыке.

Напомним, ранее Александр Пономарев, Олег Винник и его бэк-вокалистка Таисия Таюне специально к Рождеству записали известную колядку.

Все подробности в спецтеме 8 Марта

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шоу-бизнес 8 Марта Александр Пономарев певцы Олег Винник
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