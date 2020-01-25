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До президентства: ТОП-5 фильмов с Владимиром Зеленским

25 января президенту Украины исполняется 42 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:18
Фото: Getty Images

25 января президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 42 года. Еще до своей политической карьеры Зеленский был успешным шоуменом и преуспел в кинематографе. Чаще всего он играл главные роли в комедиях.

Узнайте, на какие вопросы ответил Владимир Зеленский во время встречи с журналистами:

Предлагаем вспомнить самые яркие фильмы из фильмографии Владимира Зеленского.

"Любовь в большом городе", 2009

В картине Владимир Зеленский сыграл состоятельного стоматолога. Трое друзей Игорь, Артем и Сауна живут в США. Только Артем был женат, но это не мешало друзьям развлекаться с девушками. В День всех влюбленных герои собираются в клубе. Там они встречают незнакомца, который говорит им, что не будет у них секса, пока те не встретят свою настоящую любовь...

"8 первых свиданий", 2012

В этой картине Владимир Зеленский сыграл ветеринара. Вера — телезвезда, ее жених Константин — профессиональный теннисист. Они собираются пожениться. Никита врач-ветеринар и красавица-хирург Илона также спешат оформить отношения. Но одно прекрасное утро разрушает все планы. После веселого вечера Вера просыпается в одной постели с Никитой.

"Служебный роман. Наше время", 2011

Ремейк советского фильма Эльдара Рязанова. Тут есть и Калугина, и Новосельцев, и Рыжова. Только все события происходят в наши дни. Зеленский сыграл Анатолия Новосельцева.

"Ржевский против Наполеона", 2012

По сюжету, чтобы остановить Наполеона, которого сыграл Владимир Зеленский, русский генералитет решает подсунуть ему переодетого поручика Ржевского (Павел Деревянко). Однако сам поручик, времени зря не теряя, начинает крутить роман с "Мисс Европой — 1810" Наташей Ростовой (Светлана Ходченкова).

"Я, ты, он, она", 2018

По сюжету, страсть супружеской пары Максима и Яны после 10 лет совместной жизни угасла, и они решили расстаться. Однако судья дал им месяц на размышление, и муж с женой решили за это время позволить себе всё, в чём отказывали за десять лет брака. Зеленский сыграл Максима.

Напомним, ранее мы сделали материал – интересные факты о фильме "Я, ты, он, она".

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