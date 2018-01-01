"Добро пожаловать в Zомбилэнд" возвращается: названа дата выхода сиквела

К своим ролям вернутся Эмма Стоун, Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин

"Добро пожаловать в Zомбилэнд". Постер к фильму

Наконец стало известно, фильм "Добро пожаловать в Zомбилэнд" получит свое продолжение и даже уже известна дата сиквела. Сценаристы Ретт Риз и Пол Верник рассказали, что на больших экранах фильм дебютирует в октябре 2019 года.

"Мы выпустим второй фильм в 2019 году в 10-ю годовщину Zомбилэнда. Мы надеемся, что фанаты, которые так ждали продолжение не разочаруются", – прокомментировали Риз и Верник.

Они также сообщили, что к своим ролям вернутся: Эмма Стоун, Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин.

Кто забыл, фильм "Добро пожаловать в Zомбилэнд" рассказывает о нескольких выживших, в ходе зомби апокалипсиса, американцев, которые объединяются ради поиска безопасного места. При бюджете в 23,6 млн долларов фильм смог собрать в мировом прокате 102,4 млн долларов.

Напомним, девять лет назад режиссер первой части Рубен Флейшер сообщил, что продолжение комедийного боевика будет снято в стереоскопическом формате.