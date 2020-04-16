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Дочь Майкла Джексона сыграет Иисуса в новом сериале с Беллой Торн

Дата выхода "Привычки" пока не сообщается

Инна Петрова
Сегодня, 11:45

Дочь Майкла Джексона 22-летняя Пэрис Джексон, которая хотела покончить с собой после выхода скандального фильма "Покидая Неверленд", сыграет Иисуса в новом сериале под названием "Привычка" (Habit). В ТВ-шоу, дата выхода которого пока не сообщается, также появится Белла Торн, известная по сериалу "Крик".

Напомним, что недавно сайт Сегодня.Lifestyle публиковал подборку комедийных триллеров, которые можно посмотреть дома онлайн.

Пэрис Джексон
Пэрис Джексон
Фото: instagram.com/parisjackson

О том, что дочь короля поп-музыки сыграет роль Иисуса Христа, сообщают E!News. По сюжету, Пэрис, в образе спасителя будет помогать главной героине, которую сыграет Белла Торн, справляться с жизненными трудностями.

Издание также опубликовало первый кадр, где Пэрис Джексон предстает в новом образе.

Пэрис Джексон в образе Иисуса | Фото: eonline.com

Дополнительных сведений о предстоящем сериале "Привычка" пока очень мало. Но по словам продюсера проекта, в сериале будет впечатляющий саунд, в создании которого принимает участие известный британский музыкант Гэвин Россдэйл.

Дата выхода сериала "Привычка" станет известна в скором времени.

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Ранее сообщалось, что Пэрис Джексон курит марихуану. Девушка сама рассказала об этом своим фолловерам в Twitter. А Netflix представил трейлер фильма "Эвакуация" с Крисом Хемсвортом в главной роли.

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