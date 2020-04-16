Дочь Майкла Джексона сыграет Иисуса в новом сериале с Беллой Торн
Дата выхода "Привычки" пока не сообщается
Дочь Майкла Джексона 22-летняя Пэрис Джексон, которая хотела покончить с собой после выхода скандального фильма "Покидая Неверленд", сыграет Иисуса в новом сериале под названием "Привычка" (Habit). В ТВ-шоу, дата выхода которого пока не сообщается, также появится Белла Торн, известная по сериалу "Крик".
Напомним, что недавно сайт Сегодня.Lifestyle публиковал подборку комедийных триллеров, которые можно посмотреть дома онлайн.
О том, что дочь короля поп-музыки сыграет роль Иисуса Христа, сообщают E!News. По сюжету, Пэрис, в образе спасителя будет помогать главной героине, которую сыграет Белла Торн, справляться с жизненными трудностями.
Издание также опубликовало первый кадр, где Пэрис Джексон предстает в новом образе.
Дополнительных сведений о предстоящем сериале "Привычка" пока очень мало. Но по словам продюсера проекта, в сериале будет впечатляющий саунд, в создании которого принимает участие известный британский музыкант Гэвин Россдэйл.
Дата выхода сериала "Привычка" станет известна в скором времени.
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Ранее сообщалось, что Пэрис Джексон курит марихуану. Девушка сама рассказала об этом своим фолловерам в Twitter. А Netflix представил трейлер фильма "Эвакуация" с Крисом Хемсвортом в главной роли.
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