Дочь Стивена Спилберга Микаэла стала порноактрисой: неожиданная реакция родителей

Девушка сообщила новость родителям и они не "расстроились"

Приемная дочь легендарного голливудского режиссера Стивена Спилберга, у которого, к слову, украинские корни, ошарашила своих родителей новостью – она собирается стать порноактрисой. 23-летняя Микаэла уже даже выбрала псевдоним для видео 18+ – Sugar Star , пишет The Sun.

Сообщается, что девушка уже разместила несколько видеороликов собственного производства на сайте PornHub, однако пока временно их скрыла. Начинающая порноактриса ждет одобрения ее заявки на получение лицензии секс-работника в штате Теннесси.

Стивен Спилберг Фото: Getty Images

"Это приятно, потому что я не чувствую себя оскорбленной", – отметила дочь Спилберга после того, как приступила к работе.

Стоит добавить, что девушка уже сообщила новость приемным родителям. По ее словам, они были "заинтригованы, но не расстроены".

"Это мое тело, моя жизнь, мой заработок и мой выбор. Я не обязана ни одному человеку чем-либо только из-за известного имени", – подчеркнула будущая порнозвезда.

Дочь Стивена Спилберга Микаэла Фото: Getty Images

Также не против ее откровенных видео и ее жених – 47-летний профессиональный игрок в дартс Чак Панков. Отмечается, что невеста решила не портить с ним отношения и будет сниматься в роликах соло.

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Напомним, что Стивен Спилберг не единственный режиссер, чей ребенок сделал необычный выбор в жизни. Например, дочь Деки Чана оформила официальный брак с девушкой.

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