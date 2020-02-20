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Дочь Стивена Спилберга Микаэла стала порноактрисой: неожиданная реакция родителей

Девушка сообщила новость родителям и они не "расстроились"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:56

Приемная дочь легендарного голливудского режиссера Стивена Спилберга, у которого, к слову, украинские корни, ошарашила своих родителей новостью – она собирается стать порноактрисой. 23-летняя Микаэла уже даже выбрала псевдоним для видео 18+ – Sugar Star, пишет The Sun.

Сообщается, что девушка уже разместила несколько видеороликов собственного производства на сайте PornHub, однако пока временно их скрыла. Начинающая порноактриса ждет одобрения ее заявки на получение лицензии секс-работника в штате Теннесси.

Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
Фото: Getty Images

"Это приятно, потому что я не чувствую себя оскорбленной", – отметила дочь Спилберга после того, как приступила к работе.

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Стоит добавить, что девушка уже сообщила новость приемным родителям. По ее словам, они были "заинтригованы, но не расстроены".

"Это мое тело, моя жизнь, мой заработок и мой выбор. Я не обязана ни одному человеку чем-либо только из-за известного имени", – подчеркнула будущая порнозвезда.

Дочь Стивена Спилберга Микаэла
Дочь Стивена Спилберга Микаэла
Фото: Getty Images

Также не против ее откровенных видео и ее жених – 47-летний профессиональный игрок в дартс Чак Панков. Отмечается, что невеста решила не портить с ним отношения и будет сниматься в роликах соло.

Узнайте также, почему порно очень популярное и как оно влияет на сексуальную жизнь:

Напомним, что Стивен Спилберг не единственный режиссер, чей ребенок сделал необычный выбор в жизни. Например, дочь Деки Чана оформила официальный брак с девушкой.

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