Дочка Лилии Ребрик сыграет главную роль в полнометражном мелодраматическом фильме

Одним из партнеров Дианы Дикой на съемочной площадке стал четвероногий друг

7-летняя Диана Дикая, дочь ведущей программы "Ранок з Україною" и актрисы Лилии Ребрик, воплощает главную детскую роль в четырехсерийной мелодраме с рабочим названием "Много ненастных дней" телеканала "Украина" и компании FILM.UA Group.

Юная актриса играет роль девочки, мама которой попадает в автомобильную аварию. Пока та в реанимации, о маленькой Маше будет заботиться лучшая подруга мамы – Катя, которая в той аварии потеряла мужа, и свекровь Кати. Обе женщины тяжело переживают горькую утрату. Именно 7-летняя девочка поможет им справиться с горем.

Кадр со съемочной площадки фильма "Много ненастных дней" Фото: пресс-служба

Диана Дикая уже не впервые снимается в кино. Лилия Ребрик очень гордится успехами дочери, ведь ее дисциплинированность на площадке отмечает вся команда проекта.

"В принципе, она играет саму себя – девочку, которая любит ролики, танцы и собак. Когда Диана узнала, что на площадке будет собака, да еще и золотистый ретривер, она очень захотела сниматься. Дочка давно мечтает о четвероногом друге и очень счастлива, что на съемках имеет возможность гулять и играть с собачкой. На самом деле наблюдая за ней на площадке, замечаю, что Диана очень ответственная, все задачи выполняет с первого раза. Режиссер Ира Громозда также это отмечает и мне, как маме, безусловно очень приятно такое слышать", – поделилась Лилия Ребрик.

Также ведущая теле2канала "Украина" рассказала, на что маленькая актриса потратила первые заработанные на этих съемках деньги.

Кадр со съемочной площадки фильма "Много ненастных дней" Фото: пресс-служба

"Диана купила себе велосипед ярко-красного цвета. Двухколесный, взрослый, с возможностью переключать передачи. Теперь "нарезает" на даче и хвастается, что сама заработала себе на велосипед. Вот такой самостоятельный у меня ребенок", – смеясь, добавила телезвезда.

Самостоятельность маленькой артистки поражает и актрису Елену Борозенец, исполнительницу роли Кати.

Кадр со съемочной площадки фильма "Много ненастных дней" Фото: пресс-служба

"Диана – потрясающая девочка, у которой есть чему поучиться всем нам! Вот пару дней назад она рассказывала, что сама уже зарабатывает деньги, и может себе позволить многое. В перерывах между съемками я говорю: "Дианчик, а ну-ка покажи, как работает Тик-Ток", и она с удовольствием это делает. Да и в Инстаграме у нее больше подписчиков, чем у меня! Очень милая и славная девочка, с которой общаешься не как с ребенком, а как со взрослым", – рассказала Елена Борозенец.

Кадр со съемочной площадки фильма "Много ненастных дней" Фото: пресс-служба

Напомним, в центре сюжета картины с рабочим названием "Много ненастных дней" – учительница музыкальной школы Катя, муж которой погибает в автомобильной аварии. Лучшая подруга, которая находилась с ним в одной машине, в тяжелом состоянии попадает в реанимацию. Катя забирает дочку Инны, семилетнюю Машу, в свой дом.

Сама Катя не может иметь детей и тем труднее она переживает гибель мужа – у нее ничего не осталось от их любви. Кроме того, свекровь осыпает ее постоянными упреками и обвиняет Катю в смерти Андрея – ведь именно она уговорила мужа отвезти подругу в оздоровительный лагерь к больной Маше. А вскоре Катя узнает, что ее муж и лучшая подруга были любовниками.

Лилия Ребрик сыграет одну из главных ролей в сериале "18-летний олигарх" – смотрите детали в сюжете:

В фильме снимаются актеры Елена Борозенец, Екатерина Тышкевич, Петр Рыков, Григорий Бакланов, Диана Дикая, Виталий Кудрявцев, Галина Кобзарь-Слободюк, Алексей Нагрудный и др.

Режиссер-постановщик – Ирина Громозда. Оператор-постановщик – Дмитрий Киптилый. Автор сценария – Марьяна Бек. Продюсеры – Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Екатерина Швец. Производством картины занимаются телеканал "Украина" и компания FILM.UA Group.

Напомним, что недавно в Киеве завершились съемки "18-летнего олигарха" – узнайте, кто сыграл главные роли и о чем будет картина.

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