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Дочка Лилии Ребрик сыграет главную роль в полнометражном мелодраматическом фильме

Сегодня, 15:38

Одним из партнеров Дианы Дикой на съемочной площадке стал четвероногий друг

7-летняя Диана Дикая, дочь ведущей программы "Ранок з Україною" и актрисы Лилии Ребрик, воплощает главную детскую роль в четырехсерийной мелодраме с рабочим названием "Много ненастных дней" телеканала "Украина" и компании FILM.UA Group.

Юная актриса играет роль девочки, мама которой попадает в автомобильную аварию. Пока та в реанимации, о маленькой Маше будет заботиться лучшая подруга мамы – Катя, которая в той аварии потеряла мужа, и свекровь Кати. Обе женщины тяжело переживают горькую утрату. Именно 7-летняя девочка поможет им справиться с горем.

Кадр со съемочной площадки фильма
Кадр со съемочной площадки фильма "Много ненастных дней"
Фото: пресс-служба

Диана Дикая уже не впервые снимается в кино. Лилия Ребрик очень гордится успехами дочери, ведь ее дисциплинированность на площадке отмечает вся команда проекта.

"В принципе, она играет саму себя – девочку, которая любит ролики, танцы и собак. Когда Диана узнала, что на площадке будет собака, да еще и золотистый ретривер, она очень захотела сниматься. Дочка давно мечтает о четвероногом друге и очень счастлива, что на съемках имеет возможность гулять и играть с собачкой. На самом деле наблюдая за ней на площадке, замечаю, что Диана очень ответственная, все задачи выполняет с первого раза. Режиссер Ира Громозда также это отмечает и мне, как маме, безусловно очень приятно такое слышать", – поделилась Лилия Ребрик.

Также ведущая теле2канала "Украина" рассказала, на что маленькая актриса потратила первые заработанные на этих съемках деньги.

Кадр со съемочной площадки фильма
Кадр со съемочной площадки фильма "Много ненастных дней"
Фото: пресс-служба

"Диана купила себе велосипед ярко-красного цвета. Двухколесный, взрослый, с возможностью переключать передачи. Теперь "нарезает" на даче и хвастается, что сама заработала себе на велосипед. Вот такой самостоятельный у меня ребенок", – смеясь, добавила телезвезда.

Самостоятельность маленькой артистки поражает и актрису Елену Борозенец, исполнительницу роли Кати.

Кадр со съемочной площадки фильма
Кадр со съемочной площадки фильма "Много ненастных дней"
Фото: пресс-служба

"Диана – потрясающая девочка, у которой есть чему поучиться всем нам! Вот пару дней назад она рассказывала, что сама уже зарабатывает деньги, и может себе позволить многое. В перерывах между съемками я говорю: "Дианчик, а ну-ка покажи, как работает Тик-Ток", и она с удовольствием это делает. Да и в Инстаграме у нее больше подписчиков, чем у меня! Очень милая и славная девочка, с которой общаешься не как с ребенком, а как со взрослым", – рассказала Елена Борозенец.

Кадр со съемочной площадки фильма
Кадр со съемочной площадки фильма "Много ненастных дней"
Фото: пресс-служба

Напомним, в центре сюжета картины с рабочим названием "Много ненастных дней" – учительница музыкальной школы Катя, муж которой погибает в автомобильной аварии. Лучшая подруга, которая находилась с ним в одной машине, в тяжелом состоянии попадает в реанимацию. Катя забирает дочку Инны, семилетнюю Машу, в свой дом.

Сама Катя не может иметь детей и тем труднее она переживает гибель мужа – у нее ничего не осталось от их любви. Кроме того, свекровь осыпает ее постоянными упреками и обвиняет Катю в смерти Андрея – ведь именно она уговорила мужа отвезти подругу в оздоровительный лагерь к больной Маше. А вскоре Катя узнает, что ее муж и лучшая подруга были любовниками.

Лилия Ребрик сыграет одну из главных ролей в сериале "18-летний олигарх" – смотрите детали в сюжете:

В фильме снимаются актеры Елена Борозенец, Екатерина Тышкевич, Петр Рыков, Григорий Бакланов, Диана Дикая, Виталий Кудрявцев, Галина Кобзарь-Слободюк, Алексей Нагрудный и др.

Режиссер-постановщик – Ирина Громозда. Оператор-постановщик – Дмитрий Киптилый. Автор сценария – Марьяна Бек. Продюсеры – Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Екатерина Швец. Производством картины занимаются телеканал "Украина" и компания FILM.UA Group.

Напомним, что недавно в Киеве завершились съемки "18-летнего олигарха" – узнайте, кто сыграл главные роли и о чем будет картина.

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