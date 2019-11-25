"Доктор Кто": опубликован трейлер 12 сезона сериала со Стивеном Фраем

Премьера сезона ожидается в 2020 году

"Доктор Кто" 12 сезон Фото: Instagram

Телеканал BBC снова радовал поклонников знаменитого сериала "Доктор Кто". Если ранее появилась новость об окончании съемок 12-го сезона и тизер с намеком на дату премьеры. То теперь в сети опубликован полноценный трейлер.

Также узнайте подробности съемок сериала "Корона":

Героям картины снова предстоит встретиться с давними знакомыми — киберлюдьми. Эти металлические монстры впервые появились в "Докторе Кто" еще в 1966 году, но это не единственные противники, с которыми схлестнется Доктор. Уже известно, что на экране появятся и представители расы ракносс и джудуны.

"Доктор Кто" 12 сезон Фото: Instagram

В трейлере также появились приглашенные звезды – Стивен Фрай ("Кости"), который, кстати, занимался разработкой одного из так и не вышедших на экраны эпизодов сериала, и известный по сериалу "Скорая помощь" Горан Вишнич. И, конечно, не обошлось без любимцев зрителей – Джоди Уиттакер, Тосина Коула, Мандип Гилл и Брэдли Уолша.

Читайте также: Кто стал самым популярным Доктором Кто

В прошлом году продюсер сериала Крис Чибнелл заявил, что "Доктор Кто" продлен на двенадцатый сезон, и отметил, что "поскольку сама Джоди Уиттакер и ее друзья завоевали сердца целых семей", съемочная группа была занята разработкой новых приключений Тринадцатого Доктора. Также Чибнелл пообещал, что новый сезон будет еще более пугающим и полным монстров.

Точная дата премьеры двенадцатого сезона "Доктора Кто" пока не называется, но ожидать его можно в первой половине 2020 года.

Напомним, премьера 11 сезона "Доктора Кто" с участием Уиттакер привлекла к экранам аж 8,2 миллиона зрителей! Таким образом, "Доктор Кто" установил новый рекорд и первый эпизод сезона стал самой просматриваемой серией научно-фантастического проекта с 2008 года.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.