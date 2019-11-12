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"Доктор Кто": появился тизер с таинственной датой

В главной роли – Джоди Уиттакер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:29
Кадр из сериала "Доктор Кто"
Кадр из сериала "Доктор Кто"
Фото: YouTube

Актриса Джоди Уиттакер вернется к роли Доктора Кто. В официальном аккаунте сериала "Доктор Кто" в Twitter появился новый тизер, перевернув все с ног на голову.

Смотрите также видео о том, как проходят съемки сериала "Корона":

В коротком ролике можно увидеть Тардис, которая летит сквозь ночное небо, а затем на экране появляются фразы "Следи за этим местом" и "Уже скоро". Кстати, сам ролик озаглавлен как "Освободи место… 23.11.2019". Пока не ясно, какой сюрприз ожидает поклонников сериала. Но 23 ноября – это особенная дата в истории "Доктора Кто", ведь именно в этот день в 1963 году вышел первый эпизод истории о повелителе времени.

Фанаты поблагодарили создателей шоу за этот таинственный намек, явно вселяющий надежду на нечто удивительное, и попытались угадать, какой может быть тема особого эпизода.

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Отметим, что заключительный эпизод 11 сезона был показан 1 января, а старт 12 сезона ожидается в 2020 году.

Напомним, ранее появился трейлер рождественского эпизода сериала "Доктор Кто", который вышел 1 января 2019 года. Ролик опубликован на YouTube-канале BBC.

С понедельника по четверг в 18:00 на телеканале НЛО TV выходит комедийный сериал о важном – "Громада".

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