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"Доктор Сон" вышел в прокат": что нужно знать о фильме

В главной роли – Юэн Макгрегор

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
"Доктор Сон"
"Доктор Сон"
Фото: YouTube

В прокат вышел фильм "Доктор Сон", который является экранизацией романа Стивена Кинга и продолжением легендарного "Сияния".

Также узнайте, как наши зрители в соцсетях обсуждали фильмы 90-х:

Удалось ли режиссеру Майку Флэнегану примирить Кинга и Кубрика, и о чем сам фильм – в нашем коротком обзоре.

О чем фильм "Доктор Сон"

Кто смотрел "Сияние" Кубрика, тому легко будет сориентироваться в сюжете фильма. Уже взрослый Дэнни Торренс, которого сыграл Юэн Макгрегор, начинает походить на отца: он пьет и все время думает о прошлом, а его дар – вот это "сияние", почти исчез. Герой решается противостоять злым колдунам, которые охотятся за другими "сияющими" детьми. Чтобы зрители понимали, после жутких каникул в отеле "Оверлук" прошло хороших 40 лет.

Постер к фильму "Доктор Сон"
Постер к фильму "Доктор Сон"
Фото: Instagram.com

"Доктор Сон": актеры

В главной роли выступил Юэн Макгрегор, и он мастерски сыграл Дэнни. Также в картине снялись Ребекка Фергюсон, Брюс Гринвуд, Зан Маккларнон, Карл Ламбли и другие.

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Впечатления от фильма "Доктор Сон"

Складывается впечатление, что режиссер постоянно пытался примирить Кинга и Кубрика. Картина спекулирует историей первой части. Однако мотив автора не был восстановлен, хоть игра актеров была живой и настоящей.

Напомним, ранее создатели ленты опубликовали официальные постеры фильма ужасов.

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