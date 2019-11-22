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Доктора снова вызывали? Телеканал "Украина" покажет 6-й сезон медицинской драмы "Дежурный врач"

Крутые повороты, неожиданные диагнозы и новые герои будут удивлять зрителя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
"Дежурный врач"
"Дежурный врач"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

25 ноября в 13:20 на телеканале "Украина", который покажет сериал "Судья", стартует премьера шестого сезона медицинской драмы "Дежурный врач", снятого по заказу студией FILM.UA. Захватывающие повороты, неожиданные диагнозы и новые герои будут удивлять зрителя в остросюжетной истории, происходящей в стенах больницы скорой помощи.

Узнайте подробности нового сериала "На твоей стороне":

В больницу скорой помощи попадают пациенты, поступкам и диагнозам которых порой трудно найти рациональное объяснение. За привычными, на первый взгляд, недугами кроются жизненные драмы и жуткие тайны. Дежурные врачи готовы сделать все, чтобы спасти не только жизнь, но и душу пациентов. Но медики сами нередко имеют собственные скелеты в шкафу.

В шестом сезоне медицинской драмы "Дежурный врач" зрителей будут держать в напряжении давно знакомые персонажи и новые неординарные герои.

Среди тех, с кем познакомится зритель в новых сериях, Максим Иванович Воронько, ироничный, язвительный и справедливый. Сыграл нового врача скорой помощи актер Вячеслав Николенко. В работе над ролью ему помогали родственники-медики.

"Трудно иногда на площадке произносить медицинские термины. Мы, рядовые граждане, привыкли к простым диагнозам: насморк, грипп, простуда. Но теперь я знаю, что такое атеросклероз, как делать пальпацию брюшной полости и определять приступ аппендикса. Я могу теперь оказать первую помощь, если нужно", – поделился Вячеслав Николенко.

Помогать Воронько будет медсестра Зоряна, которая тоже стала новенькой в больнице. Зоряна присматривается к пациентам и выдвигает версии об их тайнах. Сыграла очаровательную медсестру талантливая актриса Роксолана Сирота, которая в свое время отказалась продолжать династию врачей.

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"Я из семьи медиков, у меня среди родственников практикующие гинекологи и стоматологи, так что это пригодилось при подготовке к роли. Мы снимали на площадке кесарево сечение, и советы, как делать это правильно, спрашивала у близких. Я в детстве боялась крови и больных, и понимала, чтобы стать медиком, надо долго учиться, а я человек импульсивный, если мне становится неинтересно, трудно заставить себя", – рассказала актриса.

В этом сезоне врачи будут иметь дело с трепанацией черепа, пулевыми ранениями, сложными ранами, переломами и последствиями ДТП. В личных отношениях героев не угаснет интрига, которую будут подогревать карьерные амбиции и романтические чувства.

"Новый сезон будет веселым и семейным. Мы покажем человечных врачей. Чтобы зритель увидел их такими, какими хотят видеть их в реальности: добрыми и справедливыми. Наши врачи, эмоциональные, сопереживают другим. Истории, с которыми приходят пациенты в больницу скорой помощи, жизненные и могут научить зрителя полезным вещам. Например, в одной из серий героиня заболела, потому что съела немытое яблоко. А в другой серии – психолог дает ценные советы, вслушиваясь в которые, зритель может применить их к себе, и это настраивает на позитив. Возможно, после нашего сериала люди не будут так бояться обращаться к врачам, увидят, что они отзывчивы и готовы прийти на помощь", – отметила режиссер-постановщик нового сезона сериала "Дежурный врач" Наталья Лукьянчук.

Перед какими вызовами судьбы предстанут герои и как будут распутывать медицинские и не только тайны, станет известно в новом сезоне сериала "Дежурный врач".

Режиссеры-постановщики: Наталья Лукьянчук, Павел Мащенко, Виктор Сухобрус, Андрей Осмоловский, Сергей Сотниченко. Оператор-постановщик: Сергей Клименко. Художник-постановщик: Наталья Барташ. Продюсеры: Ирина Костюк, Елена Канишевская, Оксана Калитюк, Анна Елисеева, Юлия Мищенко, Сергей Демидов, Елена Маханьок.

Напомним, ранее на телеканале "Украина" состоялась долгожданная премьера второго сезона сериала "Капитанша".

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