Документальный фильм о легендарном художнике Бэнкси покажут в Украине

Премьера ожидается в конце сентября

В украинский прокат выйдет фильм о легендарном уличном художнике Banksy & The Rise of Outlaw Art ("Бэнкси и расцвет незаконного искусства"). Фильм выпустит украинский независимый дистрибьютор фильмов о музыке и культуре KyivMusicFilm. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице дистрибьютора.

Премьера фильма о Бэнкси состоится 24 сентября. Фильм покажут в кинотеатрах сети "Планета кино", "Жовтень", "КИНО42" и "Баттерфляй ДеЛюкс". Также фильм смогут увидеть и львовяне, с 26 сентября в "Кинодворце".

Кинолента повествует о творческом пути и жизни художника, начиная с нулевых, когда его работы еще не были всемирно известны. Фильм начинается с перформанса Бэнкси на акционе "Сотбис" в Нью-Йорке. Тогда картина была разрезана на лоскуты, фактически самоуничтожившись сразу после того, как ее приобрели.

Режиссером фильма стал Элио Эспана, который ранее снял документальный фильм об американском музыканте Принс.

Английский художник стрит-арта, политический активист и режиссер, который известен всему миру под псевдонимом Бэнкси, начал заниматься граффити еще в 1990 году, и с тех пор успел обрести статус главного провокатора и новатора стрит-арта. Настоящее имя Бэнкси до сих пор неизвестно и ему до сих пор устается держать свою личность в тайне.

Ранее мы сообщали, что китайский художник Ай Вэйвэй представил документальный фильм о реалиях изоляции в Ухане.

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