Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Документальный фильм о легендарном художнике Бэнкси покажут в Украине

Сегодня, 19:10

Премьера ожидается в конце сентября

В украинский прокат выйдет фильм о легендарном уличном художнике Banksy & The Rise of Outlaw Art ("Бэнкси и расцвет незаконного искусства"). Фильм выпустит украинский независимый дистрибьютор фильмов о музыке и культуре KyivMusicFilm. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице дистрибьютора.

Премьера фильма о Бэнкси состоится 24 сентября. Фильм покажут в кинотеатрах сети "Планета кино", "Жовтень", "КИНО42" и "Баттерфляй ДеЛюкс". Также фильм смогут увидеть и львовяне, с 26 сентября в "Кинодворце".

Кинолента повествует о творческом пути и жизни художника, начиная с нулевых, когда его работы еще не были всемирно известны. Фильм начинается с перформанса Бэнкси на акционе "Сотбис" в Нью-Йорке. Тогда картина была разрезана на лоскуты, фактически самоуничтожившись сразу после того, как ее приобрели.

Режиссером фильма стал Элио Эспана, который ранее снял документальный фильм об американском музыканте Принс.

Английский художник стрит-арта, политический активист и режиссер, который известен всему миру под псевдонимом Бэнкси, начал заниматься граффити еще в 1990 году, и с тех пор успел обрести статус главного провокатора и новатора стрит-арта. Настоящее имя Бэнкси до сих пор неизвестно и ему до сих пор устается держать свою личность в тайне.

Ранее мы сообщали, что китайский художник Ай Вэйвэй представил документальный фильм о реалиях изоляции в Ухане.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Найдено место, где Ван Гог нарисовал свою последнюю картину: фото Художник создает "живые" рисунки на стенах заброшенных зданий: фото В центре Киева появилась девочка с подсолнухами (фото)
художник документальный фильм стрит-арт
Источник: instagram.com/banksy
Реклама

Новости партнеров

Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Модель Олена Омович показала свої принади
Модель Олена Омович показала свої принади
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Причины трудностей в отношениях у красивых женщин
Причины трудностей в отношениях у красивых женщин

Популярные статьи

Сегодня, 16:03Шоу-бизнес

Альтер эго и депрессия: 10 необычных фактов о Бейонсе в ее день рождения

Сегодня, 12:52Шоу-бизнес

У Наталии Могилевской роман с известным миллионером – СМИ

Сегодня, 10:58Fun

Парень-веган показал, как изменилось его тело за четыре года: видео и фото

Сегодня, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 4 сентября: Козерогу нужно все просчитывать, а Водолея ждет успех

Сегодня, 05:05Events

4 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 18:00Техно

"Дія" внедряет бесплатную электронную подпись для украинцев

Вчера, 16:05Шоу-бизнес

"Клоунесса из цирка": Дмитрий Коляденко раскритиковал внешность Ирины Билык

Вчера, 15:04Fun

Рыбак поймал сома рекордного размера: невероятное фото

Вчера, 13:44Food

Что приготовить из груш на зиму: ТОП-5 рецептов необычных заготовок

Вчера, 07:36Психология

Мужчины каких знаков зодиака самые верные: их всего три

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня 3 сентября: Скорпиону нельзя совершать резких телодвижений, а Стрельца ждет успех

2 сентябряШоу-бизнес

54-летняя Сальма Хайек подшутила над своей шикарной фигурой в купальнике – фото

2 сентябряFun

"Вежливый кот" прославился благодаря широкой улыбке: забавные фото

2 сентябряFood

Что приготовить из груш: ТОП-5 небанальных рецептов

2 сентябряШоу-бизнес

"Жестокий детский мир": Оля Полякова, Лилия Ребрик и Тина Кароль рассказали о подготовке детей в школу

2 сентябряEvents

Выходные дни и праздники в сентябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Настя Каменских повеселилась на пляже в новом трендовом бикини
Настя Каменских повеселилась на пляже в новом трендовом бикини
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Семенович в бане переплюнула даже Волочкову. Взрослые развлечения
Семенович в бане переплюнула даже Волочкову. Взрослые развлечения
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020
Кончита Вурст встревожила фанатов обнаженным фото
Кончита Вурст встревожила фанатов обнаженным фото
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять