Долг или любовь: почему нужно посмотреть фильм-номинант на премию Золота Дзиґа-2020 "Давай танцуй!"

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Церемония награждения Четвертой украинской кинопремии "Золота Дзиґа" состоится 28 апреля (в этом году в онлайн-формате). Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает знакомить вам с фильмами-номинантами на "Премию зрительских симпатий". Сегодня рассказываем удивительные факты о картине "Давай танцуй!".

Первый полнометражный танцевальный украинский фильм, который снял Александр Березань, рассказывает о танцоре из провинциального городка на Донбассе. Никита едет в Киев для участия в грандиозном танцевальном конкурсе. Парень делает это ради брата, которому необходима дорогостоящая операция, а значит – он должен выложиться на полную, чтобы получить желанную победу.

"Давай танцуй!" Фото: пресс-служба

На турнире Никита влюбляется в известную певицу Лизу. Он лидирует в конкурсе, Лиза симпатизирует ему и кажется, что вот оно, счастье, совсем рядом! Но Лизу похищают с целью получения выкупа. Никите предстоит нелегкий выбор между долгом и любовью.

Фильм "Давай танцуй!" ждали несколько лет. Его планировали выпустить в прокат в 2016 году, а сама идея появилась еще 13 лет назад.

Интересные факты о фильме "Давай танцуй!"

В записи саундтрека фильма приняли участие известные украинские артисты. В частности, главным композитором стал Дмитрий Монатик. Кроме того, в картине можно услышать песни групп The Hardkiss, "Сальто Назад", Mountain Breeze, Open Kids, а также музыканта ROZHDEN.

На кастингах выбирали профессиональных танцоров, которых в итоге выбрали среди участников талант-шоу "Танцуют все" и "Хочу к Меладзе". Постановкой номеров занимался режиссер и хореограф Анатолий Сачивко.

В массовке фильма приняли участие около 200 человек.

На роль матери главной героини планировали пригласить голливудскую актрису украинского происхождения Милу Йовович.

Проголосовать за лучший фильм в номинации "Премия зрительских симпатий" Четвертой Национальной премии "Золота Дзиґа-2020"можно здесь.

Ранее мы рассказывали о фильме-номинанте кинопремии "Золота Дзиґа" – "Клара и волшебный дракон".

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

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