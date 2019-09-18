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Доля сборов в прокате украинского кино увеличилась более чем в 1,5 раза

Украина вошла в 20-ку стран по доле сборов национального кино в прокате

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:47
Украинское кино
Украинское кино
Фото: freepik.com

Украина занимает 19-е место среди европейских стран по доле сборов национального кино в прокате, опережая Грецию, Болгарию, Венгрию, Швейцарию и другие страны. Об этом рассказал глава аналитического отдела Media Resources Management (MRM) Артем Вакалюк на ежегодном форуме Kyiv Media Week, который проходит в Киеве до 19 сентября.

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Бокс-офис национального кино в украинском прокате в 2018 году составил 8% от всех кинолент, что были представлены в кинотеатрах, по сравнению с 4,8% в 2017 году. "Еще 5-6 лет назад эта доля составляла 1%, следовательно 8% – хороший показатель", – отметил Вакалюк.

Первую строчку этого рейтинга второй год подряд занимает Турция с долей бокс-офиса национального кино в прокате более 60%. Вакалюк отметил, это "беспрецедентный показатель".

На втором месте оказалась Великобритания с почти 45%, на третьем – Франция (39,3%).

Напомним, ранее генеральный директор международной аналитической компании The Wit из Швейцарии Вирджиния Муслер представила на международном медиафоруме Kyiv Media Week основные тренды аудиовизуального контента.

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