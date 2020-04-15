Дом стал тюрьмой: Настя Каменских сняла Потапу новый клип

Настя Каменских приняла участие в съемках

Украинский продюсер и рэпер Потап еще в начале карантина записал новый хит о коронавирусе, а под конец самоизоляции решил снова поделиться своим творчеством и выпустил клип на песню "Дома". По словам артиста, даже присутствие любимого человека рядом не избавляет его от чувства, что дом стал тюрьмой.

"Даже когда ты закрыт в четырех стенах со своей половинкой, жилище превращается в тюрьму и атмосфера вынужденного заточения не покидает, можно найти способы отвлечься от проблем и развеселить себя. Чем я и занялся, записав новый трек и сняв на него клип просто у себя дома", – прокомментировал Потап.

В съемках клипа принимала участие и супруга ПТП – Настя Каменских. Видео создавалось согласно нормам карантина – не выходя из дома и не нарушая правил самоизоляции.

"Дома так скучно иногда, что я сел и накатал тречок, попросил Настю Каменских снять клипчик и смонтировать и мы смеялись и дурагонили, отвлекаясь от плохих мыслей, чего и вам желаю!", – добавил Потап.

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала, как ее мама относится к Потапу. Также ее звездный супруг недавно шокировал результатом похудения.

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