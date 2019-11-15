Don’t Stop: MARUV выпустила эротичный клип на трек из нового альбома

В ролике снялся партнер певицы по "Танцях з зірками" Jay

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Скандальная украинская певица MARUV, которая стала "Певицей года" по версии российского глянца, выпустила очередной откровенный клип на англоязычную композицию Don't Stop (Hellcat Story Episode 2).

Узнайте, как прошел концерт MARUV в Вене:

Режиссером работы стала Яна Чаплыгина. На кадрах видно, как MARUV вместе со своим балетом ночью танцует посреди пустыни возле огня. Также в видео участвует партнер артистки по "Танцях з зірками" Jay.

Читайте также: MARUV признали лучшей российской певицей по версии MTV Europe Music Awards

Своему стилю артистка не изменила: в видео она предстает в черном боди, черном латексном пальто и высоких сапогах.

Поклонники в комментариях отметили, что им работа понравилась, однако "можно было бы поддать жару".

Напомним, Jah Khalib записал трек с украинской исполнительницей MARUV. Совместная композиция вышла под названием "По льду". Треки и с Джамалой, и с MARUV вошли в новый альбом Jah Khalib "Выход в свет".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.