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Дональд Трамп, Мелисса Маккарти, Кевин Спейси и другие: названы все лауреаты антипремии "Золотая малина"

Эта награда ежегодно вручается за самые сомнительные достижения в сфере кино

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25
Названы лауреаты антипремии "Золотая малина"
Названы лауреаты антипремии "Золотая малина"
Фото: YouTube

За день до церемонии вручения главной кинопремии года – "Оскар", были объявлены победители антипремии "Золотая малина", которой ежегодно награждаются худшие из худших.

Организаторы выдали сразу две "антипремии" Дональду Трампу как "худшему актеру" и "худшему экранному дуэту" ("Трамп и его бессменная мелочность"). Хуже Трампа, по мнению организаторов "Золотой малины" – только "Холмс и Ватсон", комедия победила в четырех категориях ("Худший режиссер", "Худший актер второго плана", "Худший ремейк или сиквел", "Худший фильм").

Мелисса МакКарти была признана худшей актрисой за свои фильмы "Игрушки для взрослых" и "Душа компании". А вот "Клуб миллиардеров" с участием Кевина Спейси оказался обладателем спецприза "Худший прокат".

Полностью список победителей "Золотой малины" выглядит следующим образом:

Худший фильм – "Холмс и Ватсон"

Худшая актриса – Мелисса Маккарти, "Игрушки для взрослых" и "Душа компании"

Худший актер – Дональд Трамп, "Смерть нации" и "Фаренгейт 9/11" (играет сам себя)

Худший актер второго плана – Джон Си Райли, "Холмс и Ватсон"

Худшая актриса второго плана – Келлиэнн Конуэй, "Фаренгейт 11/9" (играет саму себя)

Худший экранный дуэт – Дональд Трамп и его бессменная мелочность, "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9"

Худший ремейк или сиквел – "Холмс и Ватсон"

Худший режиссер – Этан Коэн — "Холмс и Ватсон"

Худший сценарий – "Пятьдесят оттенков свободы"

Напомним, ранее были объявлены все номинанты на антипремию в кинематографе – "Золотую малину". Эта награда ежегодно вручается за самые сомнительные достижения в сфере кино.

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Источник: Сегодня
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