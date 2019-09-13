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Dont Call Me Angel: Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили совместный клип

Песня стала саундтреком к фильму "Ангелы Чарли"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:39
Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде
Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде
Фото: YouTube

Одни из самых популярных певиц Лана Дель Рей, Майли Сайрус, которая недавно рассталась с мужем, и Ариана Гранде записали совместную композицию. Девушки выпустили совместную композицию и клип к ней. Песня, которую Ариана, Майли и Лана записали вместе, является саундтреком к новой экранизации популярной шпионской саги "Ангелы Чарли". В клипе девушки предстали в образах трех главных героинь.

Кстати, смотрите видео о том, как украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри:

За несколько часов клип собрал более полмиллиона просмотров, а поклонники в комментариях под видео на YouTube ликуют, ведь редко когда можно увидеть трех кумиров в одном видео.

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Отметим, что певица Лана Дель Рей обрела популярность в 2011 году, выпустив две композиции Video games и Blue jeans. Майли Сайрус известна своими эпатажными появлениями на публике в откровенных, а иногда и причудливых нарядах. А Ариана Гранде засветилась в подростковых телесериалах от Disney Channel, а позже стала настоящим кумиром для молодежи. 

Напомним, после разрыва с Лиамом Хемсвортом певица Майли Сайрус не только успела найти новую пассию, но и выпустить клип.

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