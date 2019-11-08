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"Доню, не плач": Камалия представила трогательный клип с участием Нины Матвиенко

В новом клипе снялись и дочери певицы Камалии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50
Певица Камалия
Певица Камалия
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Популярная украинская певица Камалия, которая недавно заметно похудела, представила новый клип на песню "Доню, не плач". В видеоработе артистка рассказала историю материнства, в которой она показала себя не гламурной и сексуальной дивой, а нежной любящей мамой.

Узнайте, почему Камалия попала в скандал:

Кроме Камалии в клипе снялись также ее дочери – двойняшки Арабелла и Мирабелла. Их участие в съемочном процессе было прогнозируемым, ведь Камалия неоднократно признавалась, что материнство – это лучшее, что с ней случилось в жизни.

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Поэтому в тематическом клипе она показала всю нежность в общении с детьми. Кроме этого, в ролике "Доню, не плач" снялась легендарная певица, народная артистка Украины Нина Матвиенко.

Напомним, ранее певица Камалия угодила в настоящий скандал. Артистка опубликовала несколько фотографий с дочерьми, где они купаются вместе с дельфинами. Но вместо лайков Камалия получила огромную порцию негативных комментариев пользователей сети, которые встали на защиту дельфинов.

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