Достойна: Натали Портман сыграет фем-версию Тора в новом фильме Marvel

Оскароносная актриса вернется в киновселенную Marvel

Натали Портман появится в новом фильме про Тора Фото: Getty Images

Американская актриса Натали Портман, недавно украсившая обложку Vogue, возвращается в киновселенную Marvel. На фестивале Comic Con, который проходит в Сан-Диего, стало известно, что звезда Черного Лебедя" сыграет женскую версию Тора в новом фильме Тайки Вайтити.

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На панели студии Marvel было очень много звездных гостей из кастов предстоящих фильмов КВМ. О новом Торе в Сан-Диего рассказали режиссер картины "Тор: Рагнарек" Тайка Вайтити, продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги, актеры Крис Хэмсворт, Тесса Томпсон и Натали Портман, которая исполнила роль Джейн Фостер в первых двух фильмах об одном из самых сильных Мстителей.

Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Тайка Вайтити и Натали Портман на Comic Con Фото: Getty Images

На сцене Вайтити торжественно передал Натли Мьельнир, вызвав бурю оваций у зрителей. "Слушайте, а неплохая вещь!", – сказала Портман о молоте Тора.

Тайка Вайтити и Натали Портман на Comic Con Фото: Getty Images

Так, женскую версию Тора можно будет увидеть на экранах в ноябре 2021 года в фильме "Тор: Любовь и гром".

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