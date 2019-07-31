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Дождались! В сети появилась вырезанная сцена из "Мстителей: Финал"

Режиссеры посчитали, что она слишком эмоциональна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:14
"Мстители: Финал"
"Мстители: Финал"
Фото: YouTube

Фанаты кинокомиксов Marvel наконец-то дождались этот момент – в сети появилась удаленная сцена из фильма "Мстители: Финал", который стал самым кассовым в истории. Ролик был опубликован изданием USAToday.

Узнайте о неизвестных версиях известных фильмов:

Режиссеры картины Джо и Энтони Руссо отметили, что сцена прощания на поле битвы была вырезана после съемок похорон. По их мнению, второй эпизод оказался значительно более эмоциональным.

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В ролике герой Соколиный глаз встает на одно колено, склонив голову, чтобы отдать дань павшему товарищу. Его примеру один за другим следуют остальные герои, в том числе и Доктор Стрэндж, Стражи Галактики, капитан Марвел. Безмолвно разворачивается и покидает место скорби лишь Гомора.

Напомним, в США с большим размахом отгремела 28-я ежегодная премия MTV Movie&TV Awards 2019. Ведущим этой церемонии стал актер Закари Ливай. Лучшим фильмом года выбрали "Мстители: Финал".

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Источник: Сегодня
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