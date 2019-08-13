Дождались! Вышел первый тизер третьего сезона сериала "Корона"

Елизавету II сыграла Оливия Колман

Кадр из сериала "Корона" Фото: instagram.com/entertainmentweekly

Стриминговый сервис Netflix наконец-то опубликовал тизер третьего сезона сериала "Корона", в котором сыграет актриса Джиллиан Андерсон. Более того, уже известна дата премьеры нового сезона шоу.

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Как сообщалось ранее, королеву в третьем сезоне актриса Оливия Колман. Актер Тобайас Мензис, известный по "Игре престолов", сыграет принца Филиппа. Сестру королевы принцессу Маргарет сыграет Хелена Бонэм Картер.

Сериал "Корона" выходит с 2016 года и рассказывает о королевской семье с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени. Новый сезон сосредоточится на истории "мятежной принцессы" Маргарет, ее романе с 25-летним олимпийцем баронетом Родди Ллевеллином.

Премьера третьего сезона "Короны" состоится 17 ноября этого года.

Отметим, что в первых двух сезонах сериала "Корона" главную роль королевы Елизаветы II выполняла знаменитая британская актриса Клер Фой.

Напомним, принцессу Диану в третьем сезоне сериала "Корона" сыграет начинающая актриса Эмма Коррин.

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